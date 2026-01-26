Daily Mail: Ο Σουμάχερ δεν είναι πια κλινήρης: Η αλήθεια για την υγεία του

Υπάρχει αργή αλλά υπαρκτή πρόοδος του Μίκαελ Σουμάχερ, όπως αποκαλύπτουν πηγές στη Daily Mail, και η οικογένεια του μάχεται για ιδιωτικότητα.

Δώδεκα χρόνια μετά το σοβαρό ατύχημα στο σκι που άλλαξε για πάντα τη ζωή του, ο θρύλος της Φόρμουλα 1, Μίκαελ Σουμάχερ, φαίνεται πως έχει σημειώσει μια διακριτική αλλά σημαντική πρόοδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, ο 57χρονος πλέον Γερμανός δεν είναι πια κλινήρης· μπορεί να κάθεται σε αναπηρικό αμαξίδιο και να μετακινείται εντός των κατοικιών του, στη Μαγιόρκα και στις όχθες της λίμνης της Γενεύης.

Η ανάρρωσή του παραμένει ένα από τα πιο καλά φυλαγμένα μυστικά στον κόσμο του αθλητισμού. Μόνο η στενή οικογένεια και ελάχιστοι έμπιστοι γνωρίζουν τις πραγματικές διαστάσεις της κατάστασής του.

