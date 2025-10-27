Πέθανε σε ηλικία 106 ετών ο άντρας του μακροβιότερου ζευγαριού στον κόσμο: Άφησε πίσω 13 παιδιά, 55 εγγόνια, 54 δισέγγονα και 12 τρισέγγονα

Μετά από 85 χρόνια κοινής ζωής, ο Μανουέλ Ντίνο έφυγε στα 106 του, αφήνοντας πίσω την 102χρονη σύζυγό του Μαρία και μια ιστορία αγάπης που ξεπέρασε κάθε ρεκόρ.

Ο κόσμος αποχαιρετά με συγκίνηση τον 106χρονο Μανουέλ Αντζελίμ Ντίνο, έναν άνθρωπο που έγραψε ιστορία όχι για τον πλούτο ή τη φήμη του, αλλά για κάτι πολύ πιο σπάνιο: τον έρωτα που άντεξε σχεδόν εννέα δεκαετίες.

Ο Μανουέλ, ο οποίος μαζί με τη σύζυγό του Μαρία Ντε Σόουζα Ντίνο κατείχαν το ρεκόρ Γκίνες για τον μακροβιότερο εν ζωή γάμο (84 χρόνια και 77 ημέρες), έφυγε από τη ζωή στις 20 Οκτωβρίου, σε ηλικία 106 ετών και 95 ημερών. Η Μαρία, 102 ετών σήμερα, μένει πίσω μετά από 85 χρόνια κοινής πορείας, γεμάτης αγάπη, δουλειά και οικογένεια.

Aπό ένα χωριό της Βραζιλίας ως το βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες

Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 1936, σε ένα μικρό χωριό στην επαρχία Σεαρά της Βραζιλίας, όπου και οι δύο εργάζονταν στις αγροτικές δουλειές των οικογενειών τους. Ήταν όμως λίγα χρόνια αργότερα, το 1940, που οι δρόμοι τους ξανασυναντήθηκαν και η μοίρα αποφάσισε να τους ενώσει για πάντα.

Ο Μανουέλ, όπως έλεγε ο ίδιος, ένιωσε αμέσως πως «εκείνη ήταν η γυναίκα της ζωής του». Δήλωσε τα αισθήματά του, και η Μαρία δέχτηκε να βγουν το πρώτο τους ραντεβού, παρά τις αντιρρήσεις της μητέρας της. Με επιμονή, καλοσύνη και σεβασμό, ο Μανουέλ κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της οικογένειας και πριν τελειώσει εκείνη η χρονιά, παντρεύτηκαν σε ένα μικρό παρεκκλήσι στο Boa Ventura.

Από τότε, δεν χώρισαν ποτέ. Καλλιεργούσαν καπνά για να συντηρήσουν το σπιτικό τους και δημιούργησαν μαζί μια οικογένεια: 13 παιδιά, 55 εγγόνια, 54 δισέγγονα και 12 τρισέγγονα. Παρά τις δυσκολίες, τη φτώχεια και τις αδιαμφισβήτητες αλλαγές που προκαλεί το πέρασμα ενός αιώνα ζωής, ο δεσμός τους έμεινε ακλόνητος.

Όταν ρωτήθηκε ποιο είναι το μυστικό τους, η Μαρία απάντησε με απλότητα: «Η αγάπη». Μια λέξη που, στην περίπτωσή τους, δεν ήταν θεωρία, αλλά πράξη ζωής. 85 ολόκληρα χρόνια πίστης, συντροφικότητας και υπομονής.

