Απίστευτο κι όμως αληθινό: Ανακαλύφθηκε ψωμί 1.300 ετών στην Τουρκία, αφιερωμένο στον Ιησού! 

Αρχαιολόγοι στην Τουρκία ανακάλυψαν ένα ψωμί ηλικίας 1.300 ετών, αφιερωμένο στον Ιησού. Μάθετε γιατί η εικόνα και οι επιγραφές του θεωρούνται μοναδικό θρησκευτικό και ιστορικό εύρημα.

Μια ομάδα αρχαιολόγων έφερε στο φως μια μοναδική ανακάλυψη στον αρχαιολογικό χώρο του Τοπρακτεπέ, στην αρχαία Ειρηνούπολη της Κιλικίας, στη σημερινή Τουρκία. Πρόκειται για πέντε καμένα ψωμιά, ηλικίας περίπου 1.300 ετών, τα οποία παραμένουν σε εξαιρετική κατάσταση διατήρησης, γεγονός που έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των ερευνητών και των ιστορικών τροφίμων παγκοσμίως.

Ένα από τα ψωμιά ξεχωρίζει ιδιαίτερα καθώς φέρει μια εικόνα του Ιησού Χριστού συνοδευόμενη από ελληνική επιγραφή: «Με τις ευχαριστίες μας στον Ευλογημένο Ιησού». Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η απεικόνιση αυτή διαφοροποιείται από την παραδοσιακή εικόνα του Παντοκράτορα, όπου ο Χριστός εμφανίζεται ως ηγεμόνας και σωτήρας. Στο ψωμί αυτό, ο Χριστός φαίνεται πιο «γήινος», ως χωρικός, συνδέοντας την πίστη με την εργασία και τη γεωργική γονιμότητα.

Η διατήρηση

Η εξαιρετική διατήρηση των ψωμιών οφείλεται στις ιδιαίτερες συνθήκες του χώρου όπου βρέθηκαν. Χωρίς επαφή με το οξυγόνο και υπό σταθερή θερμοκρασία, τα ψωμιά διατηρήθηκαν σχεδόν ανέπαφα, επιτρέποντας στους ερευνητές να τα χαρακτηρίσουν ως «τα πιο λειτουργικά και καλοδιατηρημένα ψωμιά που έχουν ανακαλυφθεί ποτέ στην Ανατολία», σύμφωνα με το National Geographic.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η επιγραφή δίπλα στην εικόνα του Χριστού δεν είχε απλώς διακοσμητικό χαρακτήρα. Αντιπροσωπεύει την έκφραση πίστης και αφοσίωσης των χριστιανικών κοινοτήτων της Μέσης Βυζαντινής περιόδου, συνδέοντας τον Χριστό με την καθημερινή ζωή και τα αγαθά της γης. Η εικόνα αυτή αναδεικνύει τον Χριστό ως «δότη ζωής», ενώ η λειτουργική φύση του ψωμιού παραπέμπει στη χρήση του στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.

Ο Μαλτέζικος σταυρός

Τα υπόλοιπα τέσσερα ψωμιά φέρουν αποτυπώματα του Μαλτέζικου σταυρού, συμβόλου ευρέως διαδεδομένου στη χριστιανική τέχνη και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής. Η παρουσία αυτού του συμβόλου ενισχύει την υπόθεση ότι τα ψωμιά χρησιμοποιούνταν για θρησκευτικούς σκοπούς και όχι μόνο για καθημερινή κατανάλωση.

Στο επόμενο στάδιο, τα ψωμιά θα υποβληθούν σε αρχαιοβοτανικές μελέτες, με σκοπό τον προσδιορισμό των δημητριακών και άλλων συστατικών που χρησιμοποιήθηκαν στην παρασκευή τους. Παράλληλα, θα εφαρμοστούν τεχνικές μικροσκοπίας και τομογραφίας, για να μελετηθεί λεπτομερώς η διαδικασία ενανθράκωσης που τα διατήρησε σχεδόν ανέπαφα για πάνω από χίλια χρόνια.

Η ανακάλυψη αυτή όχι μόνο ρίχνει νέο φως στη θρησκευτική πρακτική της εποχής, αλλά προσφέρει και πολύτιμες πληροφορίες για τη διατροφή, την τεχνολογία και την καθημερινή ζωή των κατοίκων της Ειρηνούπολης κατά τη Μέση Βυζαντινή περίοδο.

