Το απόλυτο μάρκετινγκ από γερμανική εταιρεία: Διαφημίζει τον γερανό που χρησιμοποιήθηκε στην κλοπή για το Μουσείο του Λούβρου
- Η διαφήμιση που «έκλεψε» την παράσταση: «Ευτυχώς οι περισσότεροι κατάλαβαν το χιούμορ μας»
- Που χρησιμοποιήθηκε ο γερανός στη ληστεία των 100 εκατομμυρίων στο Μουσείο του Λούβρου
Η γερμανική εταιρεία Böcker Maschinenwerke GmbH, κατασκευάστρια του ανυψωτικού μηχανήματος που χρησιμοποίησαν οι δράστες για τη ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου, δημοσίευσε στο Instagram μια «πιπεράτη» ανάρτηση με φωτογραφία από το σημείο και το σχόλιο:
«Την επόμενη φορά που θέλετε κάτι για να μετακινηθεί γρήγορα, το Böcker Agilo μεταφέρει τους θησαυρούς σας με ταχύτητα 42 μέτρων το λεπτό και αθόρυβα, χάρη στον ηλεκτροκινητήρα 230V».
Η ανάρτηση της Böcker έχει συγκεντρώσει χιλιάδες σχόλια, κυρίως θετικά, με τον CEO της εταιρείας να δηλώνει: «Ευτυχώς, οι περισσότεροι κατάλαβαν ότι δεν είχαμε καμία ανάμειξη και εκτίμησαν το χιούμορ μας».
Κάπως έτσι, ενώ η γαλλική αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τη «ληστεία του αιώνα», η Böcker απολαμβάνει τα δικά της 15 λεπτά δημοσιότητας.
Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Alexander Böcker, δήλωσε στο CNN ότι εκείνος και η σύζυγός του έμειναν άναυδοι όταν είδαν το ρεπορτάζ με το συμβάν: «Όταν συνειδητοποιήσαμε ότι το μηχάνημά μας χρησιμοποιήθηκε στη ληστεία, πάθαμε σοκ. Όταν όμως είδαμε ότι κανείς δεν τραυματίστηκε, βάλαμε λίγο χιούμορ στην υπόθεση».
Η Böcker ξεκαθάρισε επίσης ότι το μηχάνημα είχε κλαπεί από τον ιδιοκτήτη του στο Παρίσι, ο οποίος το νοίκιαζε για μετακομίσεις και οικοδομικές εργασίες, όχι για εγκλήματα «υψηλής τέχνης».
Οι άγνωστοι δράστες, που παραμένουν ασύλληπτοι, μπήκαν στο Λούβρο από το μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου με τη βοήθεια φορτηγού εξοπλισμένου με τον ανυψωτήρα της Böcker. Μέσα σε λίγα λεπτά, αφαίρεσαν κοσμήματα ανεκτίμητης ιστορικής αξίας, πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια, ενώ το μουσείο ήταν ήδη ανοιχτό για το κοινό.
Η διευθύντρια του μουσείου, Laurence des Cars, παραδέχθηκε σε ακρόαση στη Γαλλική Γερουσία ότι η ανατολική βεράντα της Πινακοθήκης του Απόλλωνα δεν είχε καν κάμερες ασφαλείας: «Η τεχνική υποδομή είναι απολύτως απαρχαιωμένη, ακόμη και ανύπαρκτη σε ορισμένα σημεία».
