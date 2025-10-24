Σε πρόσθεσαν σε γκρουπ WhatsApp χωρίς άδεια; Υπόθεση στην Ισπανία βάζει ιδέες για το τι μπορείς να κάνεις

Η AEPD επέβαλε πρόστιμο 42.000 ευρώ σε εταιρεία που πρόσθεσε υπάλληλο σε εταιρική ομάδα του WhatsApp χωρίς την άδειά της, παραβιάζοντας τον GDPR και το δικαίωμα ψηφιακής αποσύνδεσης.

Η τεχνολογία έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο που επικοινωνούν οι επιχειρήσεις με τους εργαζομένους τους. Ωστόσο, η γραμμή ανάμεσα στην επαγγελματική ευκολία και την παραβίαση της ιδιωτικότητας αποδεικνύεται συχνά λεπτή.

Στην Ισπανία, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων (AEPD) επέβαλε πρόστιμο 42.000 ευρώ σε εταιρεία που πρόσθεσε υπάλληλό της σε ομαδική συνομιλία στο WhatsApp χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η εργαζόμενη είχε ενημερώσει μέσω email ότι θα απουσίαζε για διακοπές και ότι επιθυμούσε να αποχωρήσει από τις εταιρικές ομάδες στο WhatsApp. Είχε διευκρινίσει, μάλιστα, πως δεν επιθυμούσε να χρησιμοποιεί το προσωπικό της κινητό για επαγγελματικούς λόγους, εκτός αν επρόκειτο για κάτι απολύτως αναγκαίο.

Λίγες ημέρες αργότερα, διαπίστωσε ότι είχε προστεθεί ξανά στην ίδια ομαδική συνομιλία χωρίς να ερωτηθεί ή να ενημερωθεί σχετικά. Η κατάσταση αυτή συνεχίστηκε μέχρι την απόλυσή της, οπότε και αποφάσισε να προσφύγει στην AEPD.

Η εταιρεία, από την πλευρά της, υποστήριξε ότι δεν παραβίασε το απόρρητό της, καθώς η εργαζόμενη δεν είχε ζητήσει ρητά να εξαιρεθεί από κάθε επαγγελματική επικοινωνία.

Η απόφαση της AEPD

Η Ισπανική Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων έκρινε ότι η εταιρεία παραβίασε τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), καθώς χρησιμοποίησε προσωπικά στοιχεία -το τηλέφωνο της εργαζόμενης- χωρίς τη συγκατάθεσή της. Επιπλέον, παραβίασε το δικαίωμα στην ψηφιακή αποσύνδεση, δηλαδή το δικαίωμα του εργαζομένου να μην είναι διαθέσιμος εκτός ωραρίου.

Για να τεκμηριώσει την απόφαση, η AEPD επικαλέστηκε προηγούμενη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ισπανίας (2015), που είχε ακυρώσει ρήτρα σύμβασης η οποία υποχρέωνε εργαζομένους να παρέχουν προσωπικά τους στοιχεία, όπως αριθμό κινητού ή email, ως όρο απασχόλησης.

Τελικά, η εταιρεία αναγκάστηκε να καταβάλει 42.000 ευρώ, μετά από δύο μειώσεις στο αρχικό πρόστιμο και την αποδοχή της ευθύνης για το περιστατικό.

Η υπόθεση αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων στον χώρο εργασίας και τη σαφή οριοθέτηση ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή - ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου η ψηφιακή επικοινωνία είναι πανταχού παρούσα.

