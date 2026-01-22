«Κλασική περίπτωση Μάνδρας»: Τα μπαζωμένα ρέματα και η καταστροφή στην Άνω Γλυφάδα

Τα μπαζωμένα ρέματα στην Άνω Γλυφάδα και η καταστροφική διαχείριση των υδάτων στην Αττική. Τοπογράφος εξηγεί στο Reader.gr τα αίτια της καταστροφής.

Μία από τα ίδια και στην Άνω Γλυφάδα... Η ιστορία της προβληματικής διαχείρισης των επιφανειακών -και όχι μόνο- υδάτων επαναλαμβάνεται με τον πιο τραγικό τρόπο, καθώς γυναίκα έχασε τη ζωή της σε έναν δρόμο που αποτελεί στην πραγματικότητα μπαζωμένο ρέμα.

Μία κατάσταση που συναντούν επανειλημμένως οι πολίτες εδώ και δεκαετίες σε ολόκληρη την Αττική -και όχι μόνο- που μοιάζει να μην έχει τέλος, καθώς όπως αποδεικνύεται ο ολοκληρωμένος αντιπλημμυρικός σχεδιασμός αποτελεί όνειρο θερινής νυκτός.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Reader.gr