Απίστευτη καταγγελία στο Newsbomb: Όταν ο σημαιοφόρος με αυτισμό «βγήκε λάθος»

Μια ιστορία που δεν θα έπρεπε ποτέ να συμβεί σε κανένα παιδί

Στις 15 Οκτωβρίου 2025, σε ένα δημοτικό σχολείο της Αττικής , πραγματοποιήθηκε όπως κάθε χρόνο η κλήρωση για τον σημαιοφόρο της 28ης Οκτωβρίου. Παρόντες ήταν ο Διευθυντής, η δασκάλα και η γυμνάστρια της τάξης. Ανάμεσα στους 14 αριστούχους μαθητές της ΣΤ’ τάξης, βρισκόταν και ένα παιδί με επίσημα αναγνωρισμένη διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή , με ποσοστό αναπηρίας 67%.

Η κλήρωση έγινε. Το χαρτάκι που τραβήχτηκε είχε πάνω του το όνομα αυτού του παιδιού. Ήταν η στιγμή του. Η στιγμή της χαράς, της δικαίωσης, της περηφάνειας. Ένα παιδί που δίνει κάθε μέρα έναν δύσκολο αγώνα να σταθεί ισότιμα, να κατακτήσει ό,τι για άλλα παιδιά έρχεται φυσικά, είδε να επιβραβεύεται η προσπάθειά του.

