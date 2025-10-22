Ο Διονύσης Σαββόπουλος μέσα από τις συνεντεύξεις του: Όταν μιλούσε για τη γυναίκα της ζωής του και τον καρκίνο

Ο Διονύσης Σαββόπουλος - ο εμβληματικός τραγουδοποιός - δεν βρίσκεται πλέον κοντά μας. Και από χθες (21/10), οι μελωδίες έχουν άλλο χρώμα, η μουσική δεν ακούγεται ίδια και τα τραγούδια του μας γεμίζουν νοσταλγία. Η Ελλάδα πενθεί τον καλλιτέχνη που μεγάλωσε - και θα συνεχίσει να μεγαλώνει - γενιές και γενιές με τη φωνή του.

Διονύσης Σαββόπουλος: ένα όνομα, μια ιστορία. Ο σπουδαίος Έλληνας τραγουδοποιός «έφυγε» από τη ζωή στα 80 χρόνια του, μετά από πολυήμερη νοσηλεία σε ιδιωτική κλινική της πρωτεύουσας. Σε περίπου ενάμιση μήνα, θα είχε τα 81α γενέθλιά του, όμως δεν πρόλαβε να τα γιορτάσει.

Πρόλαβε, όμως, να ζήσει. Και η ζωή του ήταν γεμάτη - με τις εύκολες και τις δύσκολες ημέρες της - αλλά γεμάτη. Από αρχή έως το τέλος ήταν αφοπλιστικά ειλικρινής - ποτέ δεν κρύφτηκε, ποτέ δεν φοβήθηκε την αλήθεια, ποτέ δεν δίστασε να εκφράσει την άποψή του - είτε μέσα από τον λόγο του είτε μέσα από τα τραγούδια του.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr