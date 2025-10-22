H Samsung παρουσίασε το ξεχωριστό Samsung Galaxy XR headset (vids)

To Samsung Galaxy XR headset είναι γεγονός.

Η Samsung σε συνεργασία με την Google και την Qualcomm παρουσίασε το Galaxy XR, ένα προηγμένο headset XR με οθόνες micro-OLED ανάλυσης 3,552 x 3,840 pixels που συνολικά φτάνουν τα 27 megapixels, κοντά στην ποιότητα 8K. Το headset υποστηρίζει ρυθμούς ανανέωσης 72Hz, 60Hz και 90Hz και προσφέρει οπτικό πεδίο 109° οριζόντια και 100° κάθετα. Διαθέτει δύο κάμερες για video passthrough, που επιτρέπουν την προβολή του εξωτερικού περιβάλλοντος μέσα από το headset, ενώ μπορούν επίσης να καταγράψουν 3D φωτογραφίες και βίντεο.

Επιπλέον, υπάρχουν έξι κάμερες για την ανίχνευση της θέσης και των κινήσεων των χεριών, οι οποίες εξαλείφουν την ανάγκη για εξωτερικό εξοπλισμό, καθώς και ένας αισθητήρας βάθους, πέντε IMUs και ένας flicker sensor για βελτιστοποιημένη εμπειρία υπό τεχνητό φωτισμό. Το headset διαθέτει και τέσσερις κάμερες παρακολούθησης ματιών που υποστηρίζουν και αναγνώριση ίριδας για ξεκλείδωμα και αυθεντικοποίηση εφαρμογών. Ο διαχωρισμός της απόστασης μεταξύ των ματιών είναι ρυθμιζόμενος (54-70mm) και υποστηρίζονται οπτικοί φακοί για όσους φοράνε γυαλιά. Υπάρχει αφαιρούμενη προστασία φωτός για καλύτερη εμβύθιση σε VR εφαρμογές, καθώς και ρυθμιζόμενα μαξιλαράκια για άνεση.

Το βάρος του Galaxy XR είναι 545 γραμμάρια με το μαξιλαράκι στο μέτωπο, ενώ η ξεχωριστή μπαταρία ζυγίζει 302 γραμμάρια, με σχεδιασμό που επιτρέπει ομοιόμορφη κατανομή πίεσης στο κεφάλι και μικρότερο βάρος στον αυχένα. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι περίπου 2,5 ώρες σε βίντεο 2D YouTube και κατά μέσο όρο 2 ώρες σε γενική χρήση. Στην "καρδιά" του βρίσκουμε έναν Snapdragon XR2+ Gen 2, με 20% ταχύτερη CPU και 15% ταχύτερη GPU σε σχέση με τον προηγούμενο XR2 Gen 2, και διαθέτει 16GB RAM και 256GB αποθηκευτικό χώρο.

Το λειτουργικό σύστημα Android XR υποστηρίζει όλες τις Android εφαρμογές απευθείας και δίνει τη δυνατότητα σε προγραμματιστές να δημιουργούν νέες εμπειρίες με εργαλεία όπως OpenXR, WebXR και Unity. Ένα βασικό χαρακτηριστικό είναι η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης Gemini της Google, που επιτρέπει φυσική αλληλεπίδραση με το headset, κατανοώντας περιβάλλον και ήχους, βοηθώντας σε λειτουργίες όπως οργάνωση ταξιδιών με Google Maps, αναζήτηση βίντεο στο YouTube και άμεσες αναζητήσεις με απτική αλληλεπίδραση στην προβολή μέσω video passthrough.

Το Galaxy XR μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για ψυχαγωγία, με θέαση αγαπημένων εκπομπών σε θεατρική εμπειρία, ταυτόχρονη παρακολούθηση πολλαπλών αθλητικών μεταδόσεων και εκτέλεση XR παιχνιδιών με συμβουλές από το Gemini. Η Adobe έχει αναπτύξει την εφαρμογή Project Pulsar για XR επεξεργασία βίντεο, ενώ η AI δυνατότητα επιτρέπει μετατροπή απλών 2D φωτογραφιών και βίντεο σε 3D. Η συσκευή υποστηρίζει χαμηλής καθυστέρησης Wi-Fi 7 και Bluetooth 5.4, ενώ ενσωματώνει έξι μικρόφωνα και δύο ηχεία με woofer και tweeter. Το Galaxy XR διατίθεται από σήμερα στις ΗΠΑ και την Κορέα με τιμή 1.800 δολάρια, με προσφορές όπως έκπτωση 30% σε αξεσουάρ και 10% για φοιτητές, καθώς και δωρεάν συνδρομή σε premium περιεχόμενο XR, gaming και NBA streaming.