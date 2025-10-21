Η άχαρη συζήτηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη, οι δωρεές της La Vie en Rose και το μπαλάκι στον Δένδια

Ο Μαξιμιλιανός γράφει για τα «στρατόπεδα» που έχουν δημιουργηθεί με αφορμή τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Με πολύ ενδιαφέρον περιμένω σήμερα να ακούσω τον Μητσοτάκη και όποιον άλλον υπουργό θελήσει να μιλήσει για την περίφημη τροπολογία που αφορά το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Και το λέω γιατί χθες υπήρξε ενδιαφέρον παρασκήνιο, με πολλούς εμπλεκόμενους, και εν τέλει αποφασίστηκε να μην καταθέσει μόνο ένα υπουργείο την τροπολογία, αλλά πολλά μαζί, στη λογική της συναρμοδιότητας.



