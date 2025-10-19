Οι επιστήμονες μίλησαν με ανθρώπους μέσα στα όνειρά τους: Η απίστευτη ανακάλυψη που αλλάζει όσα ξέραμε για τη συνείδηση

Ερευνητές στο REMsSpace κατάφεραν να επικοινωνήσουν με ανθρώπους που ονειρεύονταν, αποδεικνύοντας για πρώτη φορά ότι ο εγκέφαλος μπορεί να αντιλαμβάνεται και να απαντά ενώ κοιμάται. Μια ανακάλυψη που αλλάζει την κατανόηση της συνείδησης.

Για πρώτη φορά, η επικοινωνία ανάμεσα σε δύο ανθρώπους μέσα σε ένα όνειρο δεν αποτελεί πλέον σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά επιβεβαιωμένο επιστημονικό γεγονός. Ερευνητές του REMsSpace ανακοίνωσαν ότι κατάφεραν να καταγράψουν πραγματικό διάλογο μέσα σε διαυγή όνειρα, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην κατανόηση της ανθρώπινης συνείδησης.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι συμμετέχοντες, ενώ βρίσκονταν σε στάδιο REM ύπνου, κατάφεραν να αντιληφθούν και να ανταποκριθούν σε εξωτερικά σήματα χωρίς να ξυπνήσουν. Η διαδικασία περιλάμβανε στοχευμένα ακουστικά και φωτεινά ερεθίσματα, στα οποία οι «ονειρευόμενοι» απαντούσαν μέσω προκαθορισμένων κινήσεων των ματιών ή των μυών του προσώπου.

Oρόσημο στη νευροεπιστήμη

Το πείραμα αυτό, που χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς ως ορόσημο στη νευροεπιστήμη, προσφέρει ένα σπάνιο παράθυρο στο πώς ο εγκέφαλος συνδυάζει την πραγματικότητα, τη μνήμη και τη φαντασία μέσα στο όνειρο. Για πρώτη φορά αποδεικνύεται ότι ο ονειρικός νους δεν είναι απομονωμένος, αλλά διατηρεί την ικανότητα επικοινωνίας με τον εξωτερικό κόσμο.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι αυτή η ανακάλυψη θα μπορούσε να οδηγήσει σε επαναστατικές εφαρμογές στην ψυχοθεραπεία, την έρευνα για τις διαταραχές ύπνου, ακόμη και στην εκπαίδευση ή τη δημιουργική σκέψη. Παράλληλα, θέτει θεμελιώδη ερωτήματα για το τι σημαίνει συνείδηση και πόσο λεπτή είναι τελικά η γραμμή που χωρίζει το όνειρο από την πραγματικότητα.

Όπως σχολίασε χαρακτηριστικά ένας από τους επικεφαλής της μελέτης: «Για πρώτη φορά, μπορούμε να συνομιλήσουμε με κάποιον που ονειρεύεται — και αυτό αλλάζει τα πάντα που πιστεύαμε για το ανθρώπινο μυαλό».

