0-100 Σειρένε: Το τέλειο μηδέν και το αλληλέγγυο 100

Η ράπερ 0-100 είναι εκεί έξω και μοιράζει δύναμη, χαρά και παιδική σιγουριά. Μαζί της μεγαλώνει η ραπ σκηνή, και καλά κάνει.

Κάτι σκέψεις αυθόρμητες και ανεξέλεγκτες ήρθαν στον νου όταν είδα την 0-100 Σειρένε. Στο live της Santa Salut ήταν εκεί και μαζί με την DJ Pitsouni έδιναν χαρά, δύναμη, πόνο ρίμες ξέμπλεκες, υπέροχα ανάλαφρες και την ίδια στιγμή σίγουρες για τα πάντα. Οι ακάλεστες, εσωτερικές, φωνές έλεγαν: μα, πώς και δεν την έχω παρoυσιάσει στο Gazzetta; Για ψάξε λίγο… Τάκα τάκα τούκα… Τιμόν και Πούμπα… Οργώνει τη σκηνή… Τι φάση; Σε ξεσηκώνει και με την DJ Pitsouni ταιριάζουν απίστευτα… Στοπ! Πέφτει το σκοτάδι και μες την ηρεμία της νύχτας και το άηχο σύμπαν του ύπνου, παίζουν οι λούπες και τα flow, τα ρεφρέν της ράπερ που είδες και φαντάστηκες πώς θα ήταν να έγραφες κείμενο γι’ αυτή. Πριν μπει η λέξη στο ψηφιακό χαρτί, ξανά οι φωνές: και τι έγινε που την είδες σε ένα live; Αξίζει να γράψεις γι’ αυτήν; Για ψάξε την περίπτωσή της σε παρακαλώ. Στοπ. Κρατά το σκρατς σου DJ και «σβήσε» το μπιτ. Οι μηχανές (αναζήτησης) να πάρουν «φωτιά» παρακαλώ. Κείμενα, λέξεις, εικόνες και μετά οι πλατφόρμες ροής. Εντάξει, το έψαξα και κατέληξα: η 0-100 Σειρένε αξίζει πολλά και αυτό το μικρό λεκτικό αντίδωρο οφείλω να της το δώσω. Και θα πάμε από το μηδέν στο 100 σε χρόνο ρεκόρ.

Σειρένε, δεν σε ξέρω και όμως σε ξέρω!

Η έμπνευση της τότε στιγμής με αυτήν που ξεδιπλώνεται τώρα ανήκει σε μια «λεκτική, κειμενική, performance». Πρώτη φορά η πρώτη αντήχηση θα μείνει στους «τοίχους» του μυαλού και του συναισθήματος. DJ, ξεκίνα το ρημάδι! Και πάει κάπως έτσι… Η 0-100 Σειρένε κινείται οριζόντια και ακολουθεί την ξαφνική καμπύλη του εγκλωβισμένου χρόνου. Το ραπ της πάει δεξιά, πάει αριστερά και τις ευθείες αυτού του κόσμου ανατρέπει, τους υψωμένους σταυρούς αναποδογυρίζει και τα ευαγγέλια της κοινωνίας που μόνο να διατάζουν ξέρουν, αυτή τα ποδοπατά. Και δώσε ρε DJ Pitsouni το «βρώμικο» το μπιτ που σε κάνει να λικνίζεσαι και να χάνεσαι στον ήχο, τον στίχο και το ύψος αυτής της Σειρήνας που δεν είναι μυθικό πλάσμα, αλλά ατόφια αληθινό. Και τάκα τάκα τούκα, Ζωή σε ευθείες γραμμές, όλα στο Blender,αστρικό γρασίδι και εξωγήινες φωνές. Τώρα μένεις σταθερός και γράφεις, λες, η 0-100 πιάνει ταχύτητες ερμηνευτικές υψηλές, όποτε θέλει, διαλύει άνετα το free style και πίσω από το μικρόφωνο γίνεται μία Σειρένε, δύο, τρες και άντε να τη βρεις. Και Pineline Music Lab, μωβ χρώματα,ραπ από γυναίκες για όλους όσους σέβονται και δυνατά punchlines. Σειρένε, δεν σε ξέρω και όμως σε ξέρω! Και άμα σε βρω θα σε ακούω όσο μπορώ.

Η Σειρήνα, η αλήθεια και τα λουλούδια στο ραπ-«όπλο»

Μια γουλιά καφέ και το μικρό, γραπτό, σόου συνεχίζεται. Το ραπ σου Σειρένε έχει τον μύθο της Σειρήνας και την αλήθεια της πολυπρισματικής πραγματικότητας. «Πειραγμένη» φωνή κάποιες στιγμές, spoken word, ανεβαστικά μπιτ, dance pop διάθεση και σαμπλαρίσματα που «καρφώνονται» γλυκά και ωραία. Και αφεθείτε στη λούπα ρε μάγκες. Ξανά και ξανά και αγκαλιάστε τον Τιμόν και τον Πούμπα. Ταινία της Disney γίναμε με ατέλειωτο happy end.

Στον ραπ κόσμο της, η Σειρένε δικαιώνει και φροντίζει τον κόσμο που της, μας, επιβάλλανε. Κοινωνικό/πολιτικό «όπλο» δυνατό το ραπ μικρόφωνο. Και αυτή να του βάζει λουλούδια, ανέμελο μαλλί και αποφασιστικό πνεύμα, θαρραλέο και δίκαιο στη διεκδίκησή του. Η Σειρένε, η Ειρήνη, είναι ράπερ με ψυχή παιδιού και αυτό σημαίνει ότι δεν κοροϊδεύει και δεν κάνει πίσω όταν ζητά τον χώρο, τα δικαιώματά της, τα δικαιώματα όλων των ευαίσθητων, ωραίων, ανθρώπων. Τα καθάρματα ας μείνουν μακριά, διότι αυτό το ραπ ταξίδι, αστρικό, γήινο, από καρδιάς, ανήκει σε αυτούς που δέχονται, αγκαλιάζουν και τιμούν αυτούς που την ελευθερία τιμούν. Με τη Σειρένε ανήκουμε και στο τέλειο μηδέν και στο αλληλέγγυο εκατό.

Και, ας φτιάξουμε το outro του κειμένου. Σειρένε και Total Black, συνεργασίες-ενισχύσεις ΚΚ, Aeon, Astroturf, Ήρωας, Stolen Mic, Simph0nik… Τελευταίες λέξεις-single: Με πλαστικά φτερά καταφέρνει και πετάει η Σειρένε και με DIY πνεύμα, αυτοδιαχείριση-συνδιαχείριση μεγαλώνει τις σκηνές της ζωής μας. Από το 0-100 ως τη Σειρένε και από κει στο άπειρο.

-Η 0-100 Σειρένε στο Spotify, YouTube, Instagram, Facebook

-H DJ Pitsouni στο Spotify, Instagram