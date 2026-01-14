Eurovision 2026: Κλείδωσαν οι ημερομηνίες για τον εθνικό τελικό, οι τρεις παρουσιαστές φανερώθηκαν

Η ΕΡΤ ανακοινώνει το «Sing for Greece 2026» με τρεις λαμπερές βραδιές, 28 συμμετοχές και παρουσιαστές Καπουτζίδη, Μαγγίρα και Βρανά.

Η ΕΡΤ παρουσίασε επίσημα το «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026», το νέο, ανανεωμένο format μέσα από το οποίο θα αναδειχθεί το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Τρεις ξεχωριστές βραδιές, γεμάτες μουσική, ρυθμό και τηλεοπτικό θέαμα, έρχονται τον Φεβρουάριο του 2026 με παρουσιαστές τον Γιώργο Καπουτζίδη, την Μπέττυ Μαγγίρα και την Κατερίνα Βρανά.

