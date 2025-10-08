Το live της Santa Salut ήταν «φωτιά»!

Το Gazzetta βρέθηκε στο «Arch Club Live Stage» για την παρουσίαση του άλμπουμ «Queens of Groove» της Santa Salut.

Η λεωφόρος φωτισμένη και τα αυτοκίνητα να τρέχουν χωρίς φρένα. Κίνδυνος, απειλή, φόβος, ένταση, αδρεναλίνη. Το φεγγάρι γεμάτο και κρυμμένο πίσω από σύννεφα καπνού και ασημένιες κλωστές. Στο πρώτο κακοφωτισμένο στενό μια μεγάλη πινακίδα να αναφέρει τον τόπο και τον χώρο της δράση που ετοιμαζόταν. Τσιμεντένια εγκαταλειμμένα κτίρια, αποθήκες, μάντρες δομικών υλικών και σκοτεινοί διάδρομοι δίπλα από το σημείο συνάθροισης και το οικοδόμημα που έμοιαζε ξένο και μόνο σε αυτή τη γωνιά της Αθήνας. Στεκόσουν για λίγο και σκεφτόσουν ότι αυτές είναι οι κατάλληλες συνθήκες, χωρικές, γεωγραφικές, για ένα χιπ-χοπ live event. Φαρδιά παντελόνια, μπλούζες με κωδικούς και ονόματα και μια ισπανόφωνη δύναμη να σε περιμένει, η Santa Salut.

Η γεννημένη στην Καταλονία ράπερ ήρθε στο «Arch Club Live Stage» και ταρακούνησε για τα καλά το ελληνικό κοινό. Δεν διέψευσε τίποτα από τις προσδοκίες μας. Αυτό που δείχνει αυτό είναι και η ενέργεια, η τρέλα της, είναι αμείωτη και ξέφρενα δημιουργική. Παρουσίασε το άλμπουμ της «Queens of Groove» και επιβεβαίωσε ότι η τέχνη του ραπ έχει τεράστια δύναμη και μαζί της οι γυναίκες που υπηρετούν με θάρρος και δύναμη το είδος. Η Santa Salut ήρθε το Σάββατο (4/10), είδε, σάρωσε και έφυγε με τις καλύτερες αναμνήσεις από την Αθήνα και το ελληνικό κοινό.

Ξεκίνημα με τη ράπερ-«φωτιά», τη Vikkie



Οι γυναίκες κυριάρχησαν σε αυτή τη συναυλία. Πάνω στη σκηνή και κάτω απ’ αυτή. Το σχεδόν γεμάτο «Arch» πήρε από την καλή διάθεση και την αστείρευτη ενέργειά τους και έδωσε ένα live που σίγουρα άξιζε τον κόπο να βρεθείς. Μέσα στην πεντακάθαρη ατμόσφαιρα του χώρου, οι υπεύθυνοι δεν επέτρεψαν το κάπνισμα εντός του κλαμπ, αναδείχθηκαν η ορμή, η ζωντάνια, η καλή διάθεση και το θετικό πνεύμα κοινού και ερμηνευτριών. Ο DJ που κρατούσε την επικοινωνία πριν ξεκινήσουν τη δράση τους οι ράπερ, ήταν άνετος, σίγουρος και έδινε ραπ ακούσματα που δεν ήταν μόνο αγγλόφωνα. Οι δεξιότητές του και ο τρόπος που έπαιζε με τον ρυθμό προετοίμασαν το έδαφος γι’ αυτό που θα ακολουθούσε.

Καλύτερο ξεκίνημα δεν θα μπορούσε να υπάρχει από τη μοναδική Vikkie. Η τύπισσα, Ελληνίδα, κάνει αγγλόφωνο ραπ και όποτε την ακούς πραγματικά εντυπωσιάζεσαι. Τα skills της στον Θεό. Το «πάτημα» στο «μπιτ», το flow και η αφήγησή της δεν υπάρχουν! Το ραπ της… σκοτώνει και όπου τη βρείτε ακούστέ την! Μαζί με τον Blk Cld παρουσίασαν την πρώτη ολοκληρωμένη δουλειά τους, το «Born to Panic» και πραγματικά ξεσήκωσαν το κοινό.

0-100 Seirene, DJ Pitsouni και η ασυγκράτητη Santa Salut



Και το μικρόφωνο και η κονσόλα του DJ πέρασαν στις 0-100 Seirene και στην DJ Pitsouni. Οι δυο τους το πήραν από εκεί που το άφησε η Vikkie και κράτησαν το κοινό παθιασμένοι και ανυπόμονο για τη συνέχεια. Η επαφή τους με τον κόσμο που ήταν από κάτω, ξεχωριστή. Αμεσότητα, άνεση, συγχρονισμός και μια πολύ ισχυρή αποδοχή. Ο δυναμισμός ήταν εκεί και οι δύο καλλιτέχνιδες τον έλεγχαν απόλυτα. Σιγουριά και αποφασιστικότητα συνόδευαν κάθε τους κίνηση και οι ψαγμένες μελωδίες ενίσχυαν την ωραία, feel good ατμόσφαιρα.

Η ώρα είχε έρθει και η Santa Salut «έσκασε» με τον τρόπο που αναμενόταν. Απλά, ωραία και δυνατά. Η ενέργειά της αμείωτη και το πάθος της ατελείωτο. Η εκφραστικότητα της και το χαμόγελό της σε κέρδιζαν αμέσως. Τα λίγα ελληνικά που χρησιμοποίησε στην αρχή την έκαναν πιο ακόμα πιο συμπαθητική. Με τους μουσικούς της έδωσε όλη τη φρεσκάδα και το «αλήτικο» πνεύμα της ραπ μουσικής που «μιλά» ισπανικά. Μια αγριάδα πηγαία και μια ωραία τρέλα που συνόδευσε κάθε κομμάτι. Πραγματικά η Santa Salut γέμιζε κάθε εκατοστό της σκηνής. Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς, η ερμηνεία του κομματιού «Chula Cypher». Στη σκηνή του «Arch» βρέθηκαν και οι πέντε ράπερ. Santa Salut, Mira, Ms. Morris, Vikkie, Lunar. Εντάξει… Το τραγούδι αυτό είναι η καθαρή «ντόπα» και όταν το ακούς live απλά γουστάρεις. Το live της Santa Salut ήταν τίμια, true ραπ εμπειρία.

