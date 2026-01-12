Αλκίνοε, παίξε σε Μάντσεστερ, Εδιμβούργο, Λονδίνο

Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης επιστρέφει, τον Μάρτιο, στο Ηνωμένο Βασίλειο για τρεις συναυλίες.

Τον ξέρουμε με το μικρό του όνομα, «ο Αλκίνοος». Θα έπρεπε να ακολουθήσουν αποσιωπητικά, κάποιο ρήμα, κάποιο αντικείμενο. Όχι. Το όνομα είναι δήλωση, κατάφαση, άρνηση, επιβολή, επίτευγμα, τόλμη, αξία, προσπάθεια, σεμνότητα, ουσία. Υπερβολές; Όχι δα! Η πορεία του ανδρός μιλάει από μόνη της. Τα τραγούδια και τα λόγια που ενθαρρύνει, μεταφέρει, αποδεικνύουν ότι περπατά στον δρόμο των βασανισμένων προσκυνητών. Η αναφορά στο πασίγνωστο κομμάτι έχει τον σκοπό της. Αυτός που προσκυνά κοιτά από κάτω προς τα πάνω και κουβαλά τις αγωνίες, τις αναζητήσεις, την περιέργεια και το δικό του τμήμα γης. Ο Αλκίνοος ομνύει στη Μούσα και πάντα, μα πάντα, τιμά τους προηγούμενους. Τον Μίκη, τον Μάνο, τον Διονύση… Τα βήματά του τον πάνε παντού και από την Κύπρο ορμώμενος κατακτά ξανά το Ηνωμένο Βασίλειο!

Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης θα βρεθεί στα λιμάνια, στα κάστρα, κάτω από τα μεγάλα ρολόγια, τους φάρους που φωτίζουν με φως, νερό και χρόνο τον κόσμο. Η ομορφιά και ο έρωτας της θεάς Αφροδίτης τον συνοδεύει. Η λύρα του Απόλλωνα παίζει γι’ αυτόν και η γλώσσα η ελληνική καταργεί σύνορα και αποστάσεις. Ο Αλκίνοος ανήκει στο σχέδιο ενός θεού που σώζει τον άνθρωπο και την ανάγκη του να επικοινωνήσει, να ψυχαγωγηθεί, να χειροκροτήσει. Ο Αλκίνοος επιστρέφει τον Μάρτιο στο Ηνωμένο Βασίλειο για τρεις εμφανίσεις. Κλείστε εισιτήρια, κουρδίστε τις κιθάρες, βάλτε τα καλά σας και πάμε!

Το Ηνωμένο Βασίλειο του δίνει τον χρόνο του



Το δελτίο Τύπου κάνει λόγο για τρεις συναυλίες εκεί που κάποτε η αυτοκρατορία έκανε κουμάντο και τον κόσμο ρημαδιό. Ο Αλκίνοος πάει εκεί που έχουν πάει και άλλοι και θα πάνε και άλλοι, αλλά αυτός είναι ο ταξιδιώτης που κρατά την κιθάρα του και το εμπνευσμένο μήνυμα, μάθημα, πάθημα, ανάθεμα, προσάναμμα, άναμμα, μεταφέρει στους ακροατές, θεατές, συνανθρώπους. Η σταθερότητα και η αθέατη εξέλιξη είναι τα εφόδια και οι κατακτήσεις του. Στην Ελλάδα, στην Κύπρο, τον ξέρουν πάρα πολλοί και τον εκτιμούν. Δημιουργεί, τραγουδά, ψάχνει ερεθίσματα, παίρνει θέση, λέει λόγια γλυκά και ουσιαστικά γι’ αυτούς που ήταν δάσκαλοί του και κάνει το παράδειγμά του άσκησης μίμησης και αδύνατη αποστολή.

Και εκτός Ελλάδος; Δεν τον ξέρουν τόσο πολλοί, αλλά όσοι τον γνωρίζουν είναι ανεπηρέαστοι από την οικειότητα του χώρου και του μοιρασμένου προσωπικού χρόνου. Αναρωτιούνται είναι άξιος αυτός ο τύπος; Και όσοι τον άκουσαν πριν ξέρουν. Και όσοι θα πάνε πρώτη φορά, θα μάθουν. Ο Αλκίνοος προχωρά αθόρυβα και μεγαλώνει λίγο-λίγο το μονοπάτι του. Η φωνή του χαρακτηριστική, το ύφος κατακτημένο, η σύνθεση πάντα ανήσυχη και πλούσια και οι στίχοι να έρχονται από εμάς για εμάς. Και το μεγάλο ρολόι επιβεβαιώνει τον Κύπριο αγωνιστή και του χαρίζει λίγα λεπτά παραπάνω. Παίξε, Αλκίνοε, παίξε.

Μάντσεστερ, Εδιμβούργο, Λονδίνο



Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, τον Μάρτιο (11, 13, 15/3) θα εμφανιστεί στο Μάντσεστερ, στο Εδιμβούργο και στο Λονδίνο. Μαζί του επί σκηνής, τέσσερις Κύπριοι μουσικοί, καινούριοι συνοδοιπόροι που δίνουν στα τραγούδια μια διαφορετική προσέγγιση μέσα από τους ήχους εγχόρδων και κρουστών. Με διαφορετικές ενορχηστρώσεις, το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από στιγμές μεγάλης έντασης και συγκίνησης αλλά και τη χαρά αυτής της συνάντησης, την επικοινωνία των μουσικών μεταξύ τους αλλά και με το κοινό, την ελευθερία του αυτοσχεδιασμού και τη συνύπαρξη διαφορετικών μουσικών κόσμων.

Ο Αλκίνοος μετρά πολλά χρόνια στο καλλιτεχνικό στερέωμα. Και όλα τα χρόνια είναι γόνιμα! Προσπαθεί, μαθαίνει, δημιουργεί, δίνει και παίρνει. Το ρολόι μετρά πάνω από 30 έτη και τα τραγούδια, οι στιγμές, που μας έχει χαρίσει είναι αμέτρητες. Σημειώνουμε, έτσι πρόχειρα, τα εξής: Ο προσκυνητής, Πατρίδα, Ο κόσμος που αλλάζει, Βυθός, Στην αγορά του κόσμου, Γιατί δεν έρχεσαι ποτέ, Edgar Allan Poe… Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης ανήκει στους καλλιτέχνες που θα ψάξουν και θα πουν, τραγουδήσουν, το απλό, το όμορφο, το σχεδόν άπιαστο. Πιαστείτε από τη χορδή της κιθάρας του και τη σοφία του και αφεθείτε.

Αλκίνοος Ιωαννίδης



ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | ΜΑΡΤΙΟΣ 2026



11/3 Band on the Wall, Μάντσεστερ

13/3 The Liquid Room, Εδιμβούργο

15/3 Electric Ballroom, Λονδίνο

Εισιτήρια ΕΔΩ [Λονδίνο]

Συντελεστές

Μάριος Τακούσιης | πλήκτρα

Λευτέρης Μουμτζής | μπάσο

Γιάννης Κουτής | ούτι, κιθάρα, κρουστά

Νικόλας Τσαγγάρης | τύμπανα

Αλκίνοος Ιωαννίδης | φωνή, κιθάρα

Ηχοληψία | Βαγγέλης Λάππας - Βασίλης Δρούγκας

Παραγωγή | Roll Out Vision Services

Επικοινωνία – Προβολή στα Μedia: Zuma Commincations

