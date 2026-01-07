«Scam»: Αυτό δεν είναι απάτη

O DJ Unwound παίζει για μας τον δεύτερο προσωπικό του δίσκο. Τον ακούσαμε και το «Scam» δεν είναι απάτη καταλήξαμε.

Αν αυτό είναι απάτη, τότε όλα είναι! Εντάξει, πήραμε τον τίτλο και φτιάξαμε την εισαγωγή. Αλήθεια είναι αυτό. Το «μπιτ», όμως, δεν λέει ψέματα. Η παραγωγή μένει πιστή, true, σε αυτό που ονομάζεται rap game και οι mc «πατάνε» σε μελωδίες, σαμπλαρίσματα (sic) σημερινά και σε ρυθμούς σταθερούς, ανεβαστικούς, σύγχρονους, κλασικούς. Αυτό, λοιπόν, δεν είναι απάτη, είναι μέρος της χιπ-χοπ κουλτούρας. Ξέρετε, έκφραση, χορός, ρίμες, flows, η αίσθηση του γκραφίτι, των crew, των ερμηνειών, συμπεριφορών που κυνηγάνε και δίνουν την πρόκληση και ψάχνουν τη «μάχη» των mc’s. Πίσω απ’ όλα ο DJ, οι δίσκοι που γυρίζουν και οι ατέλειωτες μίξεις.

Ο δίσκος αυτός δεν είναι απάτη. Γιατί αν ήταν αυτός, τότε… ξέρετε τη συνέχεια. Ο τυπάς που κάνει το βινύλιο να σπινιάρει, τα μπάσα να βαράνε δυνατά και μανιασμένα και τις γραμμές του «μπιτ» να τρελαίνονται και τίποτα να μην τις σβήνει, διαθέτει έμπνευση, θάρρος και ένα καλό κομμάτι της χιπ-χοπ κουλτούρας. Ο DJ Unwound είναι εδώ και ξέρει να ξεχωρίζει το ψεύτικο από το αληθινό, το δήθεν από το έντιμο, το συλλογικό από το ματαιόδοξο ατομικό. Το νέο του άλμπουμ, το «Scam», είναι μία από τις καλύτερες underground φάσεις. Σημειώστε το όνομα, ανεβάστε την ένταση και πατήστε play. Είπαμε, αυτό δεν είναι απάτη.

Κάλεσμα σε battle και γιορτή



Αυτός ο δίσκος έχει αφήγηση άνετη, ντόμπρα, παιχνιδιάρικη, διασκεδαστική, προκλητική με λόγο. Ακούς τους mc να συνοδεύουν την παραγωγή, το μουσικό τοπίο που τους έχει φτιάξει ο DJ Unwound και σκέφτεσαι κάπου εδώ κοντά υπάρχουν κι άλλοι ράπερ που περιμένουν τη σειρά τους να χώσουν τις ρίμες, τις μπάρες, τους. Κάλεσμα σε battle και γιορτή, σε αντιπαράθεση όπως παλιά με το κοινό να δίνει χειροκρότημα επιδοκιμασία και σιωπή αποδοκιμασία. Η φάση είναι ότι η ιστορία του δίσκου ανταποκρίνεται στο «τώρα», με στίχους για το μουσικό είδος που υπηρετεί, για την κοινωνία, για το σήμερα και με υπόγεια αναφορά στις σκηνικές αντιπαραθέσεις που προχώρησαν και ανέδειξαν τον ραπ κόσμο.

Το άλμπουμ «Scam» είναι η υπενθύμιση ότι ο underground χαρακτήρας του χιπ-χοπ δεν θα πεθάνει ποτέ και πάντα αυτός θα ορίζει την έκφραση του, τόσο στο αθέατο όσο και στο καθολικά αναγνωρίσιμο, θεατό, επίπεδο. Η αμεσότητα, η εξέλιξη, η έμπνευση από κάτω, είναι εδώ, στα tracks του δίσκου που αξίζει να ακούσετε και στις 13/2 να ζήσετε τη live εμπειρία-παρουσίαση στο «Fuzz».

Ο underground χαρακτήρας



Το άλμπουμ αποτελείται από 12 τραγούδια. Η αρχή, intro και το τέλος, outro, δίνουν το στίγμα του LP. Ο δημιουργός καυτηριάζει τον τρόπο σκέψης της απάτης που επικρατεί σε όλες τις εκφάνσεις της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Αυτό περνάει και στον χώρο του χιπ-χοπ και η προσπάθεια να μείνει ανόθευτος ο undergroung χαρακτήρας είναι μεγάλη.

Στα κομμάτια που γεμίζουν τον ενδιάμεσο χώρο ακούμε τρελά σκρατσαρίσματα, σταθερά, γρήγορα «πατήματα» και flow για πολλά respect. Οι dance προσθήκες, ρυθμοί, προσθέτουν σε βάθος και ένταση και μέσα από το «τρελαμένο», ψυχεδελικό skit περνάμε σε space vibes, μελαγχολικές μελωδίες, λυρικές, απελευθερωτικές, στιγμές. Το «Scam» βασίζεται στην οικογένεια, αυτήν που επιλέγεις φυσικά, άλλο ένα χαρακτηριστικό του χιπ-χοπ. Γι’ αυτό και θα ακούσετε στο LP τους 0-100 seirene, dio_miden_dio_miden, Grut, Kato apo to geiso, Omen II/III, Simadi, Speira, SaivaJr., Stolen mic, TNT. Ο δίσκος από την Pinline Music Lab και το άκουσμα, η εικόνα του, αληθινή, όχι scam.

*O DJ Unwound σε Spotify, Instagram

