Οδηγός Tesla στις ΗΠΑ άφησε τους πάντες άφωνους μετά την αποκάλυψη του λογαριασμού ρεύματος ενός έτους

Ιδιοκτήτης Tesla αποκάλυψε πόσα χρήματα πλήρωσε για ρεύμα ενός έτους αφήνοντας με ανοιχτό το στόμα το διαδίκτυο.

Το κόστος λειτουργίας ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου εξαρτάται από τη μάρκα και το μοντέλο, καθώς ανάλογα με το όχημα είναι διαφορετικές και οι δαπάνες που καλείται να πληρώσει ένας ιδιοκτήτης.

Πολλοί δυσκολεύτηκαν να πιστέψουν το ποσό που έκανε γνωστό ότι πλήρωσε ένας Αμερικανός ιδιοκτήτης Tesla Model 3 για φόρτιση μέσα σε έναν χρόνο.

Το εντυπωσιακά μικρό ποσό που πλήρωσε

Ο Αμερικανός κατάφερε να κρατήσει τα έξοδά του εξαιρετικά χαμηλά, αποκαλύπτοντας το εντυπωσιακά μικρό ποσό που πλήρωσε για τη λειτουργία του αυτοκινήτου του μέσα σε 12 μήνες . Συγκεκριμένα, καταφέρνει να το πετυχαίνει χρησιμοποιώντας ηλιακή ενέργεια.

Δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο του λογαριασμού ρεύματος που έλαβε, ο οποίος ανερχόταν σε μόλις 2,37$. «Πρώτη φορά που έχω λογαριασμό τους τελευταίους 12 μήνες. Χάλια», έγραψε με χιούμορ.

Πολλοί ακόλούθοι του δεν μπορούσαν να το πιστέψουν αυτό που έβλεπαν τα μάτια τους. Κάποιος σχολίασε: «Εγώ δεν μπορώ να λειτουργήσω τα ψυγεία μου για έναν μήνα με τόσα. Κάτι δεν μας λέτε».

Ο χρήστης εξήγησε ότι χρησιμοποιεί ηλιακά πάνελ και μια Tesla Powerwall, μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου που αποθηκεύει ενέργεια από τον ήλιο ή το δίκτυο ηλεκτρισμού.

First time i’ve had a bill within the last 12 months. this sucks. pic.twitter.com/OSGdu1QbcN — RG (@Tesla_GTownTX) January 17, 2024

Πώς λειτουργεί η Tesla Powerwall

Η Tesla, Inc. έχει δώσει κάποιες πληροφορίες για το πώς λειτουργεί η Powerwall: «Η Powerwall σάς δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύετε ενέργεια για μελλοντική χρήση και συνεργάζεται με τα ηλιακά πάνελ, προσφέροντας ενεργειακή ασφάλεια και οικονομικά οφέλη. Κάθε σύστημα διαθέτει παρακολούθηση ενέργειας, μετρήσεις και έξυπνους ελέγχους μέσω της εφαρμογής Tesla».

Το κόστος μιας Powerwall ξεκινά από περίπου 6.700 δολάρια, επομένως, παρότι οι λογαριασμοί είναι πολύ χαμηλοί, το αρχικό κόστος είναι αρκετά υψηλό. Η εγκατάσταση ενός απλού φορτιστή για ηλεκτρικό όχημα κοστίζει συνήθως 670-1350 δολάρια.

Σύμφωνα με τον πάροχο Octopus Energy:

Φόρτιση στο σπίτι → από 0,35$ ανά μίλι

Φόρτιση σε «λαμπτήρες δρόμου» → περίπου 0,19$. ανά μίλι

Ταχεία δημόσια φόρτιση → περίπου 0,24$. ανά μίλι.

Οι χρόνοι επαναφόρτισης κυμαίνονται από 1 έως 10 ώρες, ανάλογα με τον τύπο της φόρτισης.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ