Υπόγεια δημόσια τουαλέτα μετετράπη σε πολυτελές ξενοδοχείο στην Αγγλία (vid)

Το Netty είναι ένα άνετο, υπόγειο ξενοδοχείο που βρίσκεται στη μέση δρόμου της Οξφόρδης και ήταν δημόσια τουαλέτα για πάνω από 100 χρόνια.

Χτίστηκε το 1895 κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της Βασίλισσας Βικτώριας της Αγγλίας και χρησίμευε ως τουαλέτα ανδρών μέχρι και το 2008, όπου κι έκλεισε για λόγους ασφαλείας.

Το Netty παρέμενε αχρησιμοποίητο για 11 χρόνια πριν ο ιδιοκτήτης του αποφασίσει να του δώσει μια νέα πνοή και να το μεταμορφώσει σε ξενοδοχείο. Πλέον, θεωρείται ένα από τα πιο ασυνήθιστα μέρη για διαμονή σε όλη την Οξφόρδη και παρόλο που «δεν είναι για όλους», σύμφωνα με τη διευθύντρια Ana Pinheiro, σίγουρα έχει τη δική του ξεχωριστή γοητεία.

«Το όραμά μας ήταν να δημιουργήσουμε έναν χώρο που να απευθύνεται σε ταξιδιώτες που αναζητούν μια εξατομικευμένη εμπειρία», δήλωσε η Pinheiro στο περιοδικό The New York Times Style Magazine. «Θέλουμε κάθε επισκέπτης να εκτιμήσει τις εκπληκτικές λεπτομέρειες που κάνουν αυτόν τον χώρο τόσο μοναδικό. Έχει αφιερωθεί πολλή σκέψη και χρόνος στη δημιουργία της πιο καινοτόμου διαμονής στην Οξφόρδη», κατέληξε.

Από που βγήκε το όνομα του ξενοδοχείου και τι υπηρεσίες προσφέρει;

Το Netty είναι ένας παλιός όρος στα Geordie (Βορειοανατολική Αγγλική διάλεκτος απ' το Tyneside) που σημαίνει «εξωτερική τουαλέτα» (outhouse). Προσφέρει μόνο δύο καταλύματα, των οποίων η τιμή ξεκινάει από 170 λίρες ανά διανυκτέρευση.

Δεν υπάρχει ρεσεψιόν, εστιατόριο ή υπηρεσία δωματίου (room service), αλλά οι επισκέπτες έχουν πρόσβαση σε μία γραμμή βοήθειας για οτιδήποτε χρειαστούν, καθώς και ένα δωρεάν κοκτέιλ κατά την άφιξή τους.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ