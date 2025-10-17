«Fire»: Αφεθείτε στη φλόγα του Theodore

Το Gazzetta άκουσε το τελευταίο άλμπουμ, «Fire», του Theodore. Στις 7 Νοεμβρίου η παρουσίασή του στο «Gagarin».

Η φωτιά ήταν πάντα το ζητούμενο. Όχι, όμως, αυτή που καταστρέφει, αλλά αυτή που οδηγεί στη δημιουργία, αναδημιουργία και πάλι δημιουργία. Πάνω σε ερείπια ξεκινά το χτίσιμο και από τις στάχτες γεννιούνται μυθικά πλάσματα και λέγονται Φοίνικας, Προμηθέας, Πρωτόπλαστος… Αν δεν σε «καίει» κάτι μέσα σου, πώς θα μεταφέρεις τη νέα φωνή, την ισχυρή πειθώ που λέει στον αναγνώστη, ακροατή, θεατή δώσε μου τον εαυτό σου και πάμε να δούμε τον κόσμο αλλιώς. Και ξέρετε, σε αυτή τη διαδικασία δεν χρειάζονται πολλά ονόματα, συνοδευτικά, ξεχωριστά, χαρακτηριστικά. Ένα όνομα, ένα πάθος, μια έμπνευση κι ένα πέταγμα! Ναι, το εσωτερικό οργανικό σύνολο πρέπει να ανέλθει και σκίσει τα δεσμά του σώματος και της αμφιβολίας. Όταν οι νότες, οι λέξεις, οι ήχοι, οι ρίμες, οι ματιές, μπουν στη σωστή σειρά, τότε δεν υπάρχει κανένας δισταγμός. Ο δημιουργός ακούει τη φωνή που έχει μέσα του να του λέει μην σκέφτεσαι άλλο, κάνε το! Και κάπως έτσι ο κόσμος κινείται, και κάπως έτσι η φωτιά γίνεται γλώσσα που διαλύει και σώζει την ίδια στιγμή. Πείτε τη όπως θέλετε και βάλτε τους γλωσσικούς ήχους κάθε χώρας. «Φωτιά», «Fuego», «Fire»… Εμείς πήραμε, ακούσαμε, την τελευταία μορφή της και περιμένουμε τον Theodore να μας τη μεταδώσει στις 7 Νοεμβρίου στο «Gagarin».

Αυτή η «Φωτιά» δεν μας προσπέρασε



Ο Theodore είναι… Όχι. Ο Theodore κάνει… Πάλι όχι. Βρείτε το νέο του άλμπουμ, το «Fire», και ακούστε το. Αφήστε τις νότες και τις μουσικές-γλωσσικές μορφές του να σας πλησιάσουν, να σας αγγίξουν, να συντροφεύσουν τη μέρα, την ώρα, τα λεπτά, τον κόσμο σας. Για λίγο, για πολύ, για μια στιγμή. Εμείς, αφού διαβάσαμε τα ωραία λόγια του δελτίου Τύπου, μπήκαμε στη γνωστή πλατφόρμα ροής ακουστικού περιεχομένου και πατήσαμε «play». Και το κάναμε αρκετές φορές για ένα κομμάτι, ας πούμε το «Eat You», και όλο τον δίσκο. Άξιζε; Ε, ναι! Η «Φωτιά» του καλλιτέχνη δεν μας προσπέρασε…

Το «Fire» κερδίζει, δικαίως, τον χαρακτηρισμό «πολύμορφο». Ο δημιουργός του δοκιμάστηκε με πολλές μουσικές, ηχητικές, εκφάνσεις και το τελικό αποτέλεσμα ενώθηκε με τη διάθεσή του για την πρόκληση μιας απελευθερωτικής διαδικασίας στον ακροατή. Ο Theodore ήθελε να δώσει αυτό το μοναδικό πάνω-κάτω που εκτελεί κάθε άνθρωπος, κάθε μέρα. Γι’ αυτό και η μίξη του LP, με ξεκάθαρες διαχωριστικές γραμμές όμως, είναι ελκυστική, σε καλεί και κερδίζει την προσοχή, την ακρόασή σου. Τα (μουσικά) είδε που μπερδεύονται όμορφα σε αυτή τη δουλειά, προκαλούν τη σωστή αναταραχή στις αισθήσεις και στην αντίληψη του δέκτη. Και όπως η φωτιά επιβάλλεται και γοητεύει, έτσι και αυτό το άλμπουμ.

Ας «κάψουμε» τους κοινούς τόπους



Εμείς γνωρίσαμε ένα μέρος του «Fire» ακούγοντας το «Eat You». Και σαν να μας προειδοποίησε ο καλλιτέχνης για το δυνατό τελικό αποτέλεσμα. Σε αυτόν τον δίσκο συνυπάρχουν, και το καθένα έχει τον χώρο του, τα εξής μουσικά στοιχεία: alterantive ροκ, dreampop, indie ήχοι, αναφορές shoegaze, βαριές κιθάρες, punk ρυθμοί και κρυστάλλινες φωνητικές αρμονίες. Ο ίδιος δηλώνει για το «Fire» πως «ακολούθησα το ένστικτό μου σε κάθε απόφαση. Αυτό το άλμπουμ είναι αγνό, ανεπεξέργαστο συναίσθημα. Είναι πιο pop, πιο punk, πιο προσανατολισμένο στο groove – μια αληθινή αντανάκλαση του ενθουσιασμού και του πόσο ευάλωτος ένιωσα σε όλη τη διαδικασία».

Ο Theodore επιβεβαιώνει αυτό που κινεί όλη τη δημιουργική, καλλιτεχνική, διαδικασία, σε οποιονδήποτε τομέα. Είναι η φλόγα που έχει μέσα του κάθε ανήσυχος άνθρωπος και δεν τον αφήνει να ησυχάσει. Κι αν σας ακούγεται, φαίνεται, ως κοινός τόπος, τότε ας συμφωνήσουμε στο εξής: ας «κάψουμε» τους κοινούς τόπους, όπως ο εν λόγω με το «Fire». Γι’ αυτό, στις 7 Νοεμβρίου, στο «Gagarin», ο Theodore σας περιμένει για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά. Μαζί του θα είναι οι «Efterklang».

INFO

Theodore "FIRE" release show

Special guests: Efterklang

Στο «Gagarin» [7 Νοεμβρίου]



Ώρα έναρξης: 21:30

Διάρκεια: 90 λεπτά

Εισιτήρια ΕΔΩ

Credits «FIRE»



Music & lyrics by Theodore

Produced by Kostas Zabos, Sergios Voudris, Theodore

Recorded by Stavros Georgiopoulos at Diskex Studio

Mixed and mastered by Costas Verigas

Theodore: vocals, synths & keys

Labrini Grigoriadou: guitars

Dennis Panagiotidis: drums

Mampre Kasardjian: bass

Orestes Benekas: synths & keys

Kostas Zabos: programming, additional drums

Sergios Voudris: additional bass

except “The Big Rip”

Music & lyrics by Theodore

Ρroduced, recorded and mixed by Kostas Zabos, Theodore

Mastered by Costas Verigas

Theodore : vocals & synths

Kostas Zabos : drums, bass, percussion, programming

Sergios Voudris: choral vocals

Photography: Foteini Zaglara

Model: Konstantina Liontou

Layout: John Kontandreopoulos / Semitone Labs

*Ο Theodore σε Spotify, YouTube, Instagram