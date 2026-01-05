«Τα Μαύρα» του Αλέξανδρου Κτιστάκη

Ο Αλέξανδρος Κτιστάκης με την κιθάρα, τη φωνή του, την καλή του παρέα, σας περιμένει σήμερα στον «Σταυρό του Νότου Club».

Τα χρώματα δεν έχουνε λέξεις και όμως αφηγούνται την ιστορία του κόσμου και του ανθρώπου. Και ένα είναι αυτό που κλείνει όλα τ’ άλλα μέσα του και γίνεται το μαγικό κάτοπτρο που τα διυλίζει και τα μοιράζει στον κόσμο όπως τον ξέρουμε: το μαύρο. Η ροή του άχρονου χρόνου και των ψιθύρων της ζωής βρίσκονται εκεί. Ο σπόρος του φωτός φυτεύεται στο σκοτάδι και τα φασματικά μας δάχτυλα μες το απόλυτο ψαύουν. Ματαιοπονούν, γιατί το ψιχίο με τη φλόγα του ξέρει τον δρόμο και το απόλυτο του ερέβους θα το βρει. Η ένωση έρχεται ξαφνικά, απροειδοποίητα και εντυπωσιακά. Ο κόσμος σχίζεται και οι ουρανοί λάμπουν και το χώμα των ανθρώπων αγκαλιάζουν, τροφοδοτούν με όνειρα, ελπίδα, χρώμα. Απ’ αυτή τη στιγμή το μαύρο περνάει στην πληθυντική του φάση, γιατί οι άνθρωποι είναι αμέτρητοι και πρέπει να τους φροντίσει έναν-έναν.

Το μαύρο, λοιπόν, γίνεται «Τα Μαύρα» και μαζί με την επιφάνεια, τη γλώσσα και τις αισθήσεις που κουβαλά, «ντύνεται» με μουσικές, στίχους και φωνές. Μια νότα εδώ, μια νότα εκεί, ένα κουπλέ, ένα ρεφρέν και σταδιακά το αραχνούφαντο πέπλο του προσωρινού περάσματος πέφτει πάνω στο μαύρο. Ο Αλέξανδρος Κτιστάκης, στην καρδιά του χειμώνα, ξεκινά σήμερα (21:30) τις εμφανίσεις του στον «Σταυρό του Νότου Club». Θα σας υποδεχτεί με «Τα Μαύρα», με τα φωτεινά, με τα αληθινά και τα ταπεινά…

Υπάρχει ουσιαστικά στο καλλιτεχνικό στερέωμα



Τον Αλέξανδρο Κτιστάκη κάποιοι, ίσως οι περισσότεροι, τον γνωρίζετε από τη συνεργασία του με τον Θανάση Παπακωνσταντίνου. Ξέρετε, η ερμηνεία του στο κομμάτι «Η ουρά του αλόγου» και η συμμετοχή του σε πολλά live του Θανάση. Ωραία. Και σε αυτό να μείνετε θα καταλάβετε τη σοβαρότητα, την εγκυρότητα και την αδιάκοπη προσπάθεια του να δημιουργεί και να υπάρχει ουσιαστικά στο καλλιτεχνικό στερέωμα. Αν ψάξετε, όμως, θα βρείτε κι άλλα γι’ αυτόν. Το Διαδίκτυο είναι ο φίλος σας. Αυτός ο τύπος που ξεκίνησε με την κιθάρα του και με αυτή συνεχίζει, κατάφερε να βρει τη φωνή του και κάθε φορά να της δίνει τον χώρο που της αξίζει.

Το άλμπουμ «Τα Μαύρα» είναι η επιστροφή στη στιγμή που πήρε την πρώτη του κιθάρα (του την έκανε δώρο ο νονός του, όταν ήταν 12 ετών), στα πρώτα του γρατζουνίσματα, στις πρώτες του δημιουργίες, στις πρώτες του συνθέσεις και στα πρώτα βήματα μέσα στο σύμπαν του Θανάση. «Τα Μαύρα» είναι η παράδοση, είναι το έντεχνο που σε ταξιδεύει χωρίς να το φωνάζει, χωρίς να το επιβάλλει αυταρχικά. Η ήρεμη δύναμη της φωνής του Κτιστάκη ενώνεται με τη γερή βάση της κιθάρας και σας περιμένει σήμερα στον «Σταυρό του Νότου Club».

Το μαύρο γράφει καλύτερα τον χειμώνα



Και ξέρετε κάτι, το μαύρο γράφει καλύτερα τον χειμώνα. Είναι το χρώμα που ζεσταίνει το φεγγάρι και ξεκουράζει τον ήλιο και ο Αλέξανδρος Κτιστάκης η φωνή-εστία που σας καλωσορίζει. Πριν πάτε στον «Σταυρό του Νότου Club», μάθετε πως παρέα με τους συνεργάτες του θα παρουσιάσει τα τραγούδια της προσωπικής του δουλειάς με τίτλο «Τα Μαύρα», τραγούδια αγαπημένων του τραγουδοποιών καθώς και κάποια ακυκλοφόρητα. Και στον πάντα φιλόξενο χώρο του «Σταυρού του Νότου» ο ήχος του βουνού, ο ψίθυρος του κεριού και το βλέμμα του ζώου -άγγελος επί γης- θα βρουν μια θέση και μια όμορφη ακρόαση.

INFO

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ CLUB

Εισιτήρια ΕΔΩ

Στο τραγούδι η Ηλιάνα Πασπαλά

Μαζί του οι συνεργάτες του:

Θανάσης Αρχανιώτης - Τύμπανα

Σπύρος Βρυώνης - Ηλεκτρική κιθάρα

Διονύσης Μακρής - Ηλεκτρικό μπάσο

Δημήτρης Μπρέντας - Πνευστά

Χρήστος Ψαρομήλιγκος - Βιολί

Γιάννης Ταβουλάρης – ηχοληψία

Ώρα έναρξης: 21:30

Παραγωγή: Novel Vox

Επικοινωνία – προβολή στα media: Zuma Communications.

-Ο Αλέξανδρος Κτιστάκης σε Spotify, YouTube, Instagram, Facebook

