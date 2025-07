«Eat You»: Έχει κάτι από μας (vid)

Το νέο single του Theodore θα σας κερδίσει γιατί έχει κάτι από μας. Βάλτε το δυνατά και στο repeat παρακαλώ.

Η μπλε, η λευκή, η κόκκινη ταινία και η αδελφοσύνη που τρεμοπαίζει σαν φλόγα σε δροσερό αεράκι. Κι αν χαθεί η αλληλεγγύη μένει ο θυμός. Κάπως έτσι, σχηματικά, αναδύεται η εικόνα του «σήμερα». Η λογική του μικρότερου κακού, η επικράτηση του θατσερικού «TINA» (σ.σ There Is No Alternative) και ο κόσμος των δυνατών, των απάνθρωπων εξουσιαστών. Και η αναλγησία, ο κυνισμός, η βία από τα πάνω να διαχέεται προς τα κάτω και να φτιάχνει ένα κοινωνικό/υπαρξιακό πεδίο σιωπηλό έτοιμο να εκραγεί. Μας λένε τι να φάμε, τι να πιούμε, τι να κάνουμε, τι να σκεφτούμε και μας υπενθυμίζουν τι δεν πρέπει ν κάνουμε: μην αντιδράτε, μην απαντάτε, μη διεκδικείτε, μην διανοηθείτε να φάτε τις σάρκες σας και των άλλων.

Η μουσική, όμως, επιμένει και όταν επιμένει γίνεται «ροκιά» του «χθες», του «σήμερα», του «αύριο», της στιγμής, της εποχής, της θύμησης, της οργής. Σε αυτόν τον κόσμο μόνο τα δάκρυα έμειναν να ποτίζουν τη γη και δέντρα με μαύρα κλαδιά να φυτρώνουν. Και όσοι επιμένουν να καλλιεργούν ρημαγμένο τοπίο, ρίχνουν τις λέξεις και τις νότες τους με μανία. Το στόμα ανοίγει και τραγουδά όχι για να διαδώσει, αλλά για να «φάει» όλα τα απομεινάρια που έγιναν μνημεία. Γι’αυτό ας χαθούμε στο «Eat You», το νέο single του Theodore.

Μας αφορά



Θες να ψάξεις πληροφορίες γι’ αυτόν τον τραγουδοποιό και όταν πας να διαβάσεις σχετικά με τον καλλιτέχνη, δεν το κάνεις γιατί σε προλαβαίνει η μουσική του, το «Eat You» στην περίπτωσή μας. Ανατρέχεις στα δελτία Τύπου και πριν διαβάσεις ό,τι αφορά τον ίδιο και το τραγούδι, αποφασίζεις να κάνει κάτι πολύ απλό: να βάλεις στο «repeat» το κομμάτι. Και η επανάληψη λειτουργεί! Και καταλαβαίνεις ότι αυτός ο καλλιτέχνης ξέρει να «χτίζει» τα δημιουργήματά του. Ήρεμα, σταθερά, με φωνή προς το λυρικό μονοπάτι και τη ζωή ποπ έκφραση. Και ενώ αφήνεσαι στις αέρινες διαδρομές του, ξαφνικά, χωρίς να ενοχλείσαι όμως, η ένταση ανεβαίνει, οι κιθάρες αγριεύουν και μια αίσθηση κατεπείγοντος και βαθιά εσωτερική ξεσπά και σε ακινητοποιεί. Και όταν η πορεία ολοκληρώνεται ψάχνεις ξανά το «play». Και μετά σκέφτεσαι: ρε μάγκα, Theodore, δεν με έπεισες από την αρχή, αλλά στο τέλος με κέρδισες μια και καλή. Το «Eat You» μας αφορά, βγαίνει μέσα από την ψυχή μας και έχει κάτι από τη σάρκα μας που πονά και υποφέρει. Δώστε του την ευκαιρία να ακουστεί και θα σας δικαιώσει. Ε, και αφού το ακούσετε, μετά θα ψάξετε τα πάντα γι’ αυτόν τον καλλιτέχνη. Ξέρετε, Spotify, YouTube…

Όλα συμβαίνουν μέσα μας



Είναι σημαντικό, λοιπόν, να ακούγονται τέτοια κομμάτια και τέτοιοι δημιουργοί. Το «Eat You» ακολουθεί τα «Breathe Into Me», «Brainfog». Όλα αυτά αποτελούν λεπτομέρεια του επερχόμενου πέμπτου άλμπουμ του με τίτλο «Fire» (κυκλοφορεί 26 Σεπτεμβρίου). Κι αν θέλετε τη γυμνή αλήθεια για το «Eat You», σας αντιγράφουμε από το δ.Τ.: Το “Eat You” είναι ένα κομμάτι εσωτερικής έντασης, όπου alternative rock και pop επιρροές συνυπάρχουν. Με τη φωνή και τους στίχους σε πρώτο πλάνο, και τα τύμπανα να παίζουν καθοριστικό ρόλο, ο Theodore —όπως και στο σύνολο του νέου του δίσκου— ανακαλύπτει διαρκώς νέες ηχητικές του πτυχές.

Η τελεία δεν θα μπει εδώ. Συνεχίζουμε με δηλώσεις του καλλιτέχνη. Έγραψα το Eat You προσπαθώντας να περιγράψω τον τρόπο που βιώνω τον θυμό. Όλα συμβαίνουν μέσα στο μυαλό μου, το οποίο βράζει — αλλά προς τα έξω, σιωπή. Μια σιωπή που κάποιες φορές λέει περισσότερα απ’ όσα μπορούν να πουν οι λέξεις. Οι στίχοι ‘I’m eating you alive / In my mind I’m eating you alive’ εκφράζουν ακριβώς αυτό που νιώθω. Δεν ξεσπάω. Το ξέσπασμα έρχεται στο τέλος του τραγουδιού — σαν να περνάει η θύελλα και να τα παρασύρει όλα, μέσα από τη μουσική. Ε, και μετά απ’ αυτά μάθετε ότι στις 24 Οκτωβρίου θα παίξει στο «Eightball», στη Θεσσαλονίκη και στις 7 Νοεμβρίου στο «Gagarin». Σε αυτούς τους δύο χώρους θα παρουσιάσει ζωντανά τον δίσκο «Fire».

INFO

THEODORE

NEW SINGLE & MUSIC VIDEO

«Eat You»

Music & lyrics by Theodore

Produced by Kostas Zabos, Sergios Voudris, Theodore

Recorded by Stavros Georgiopoulos at Diskex Studio

Mixed and mastered by Costas Verigas

Theodore: vocals, synths & keys

Labrini Grigoriadou: guitars

Dennis Panagiotidis: drums

Mampre Kasardjian: bass

Orestes Benekas: synths & keys

Kostas Zabos: programming, additional drums

Sergios Voudris: additional bass

Εισιτήρια για το live στην Αθήνα θα βρείτε ΕΔΩ

Εισιτήρια για το live στη Θεσσαλονίκη θα βρείτε ΕΔΩ

*Ο Theodore σε Spotify, Instagram, Facebook