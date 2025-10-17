Καλησπέρα ΟΑΕΔ: Αυτές είναι οι 20 δουλειές που απειλούνται περισσότερο από την AI

Η Microsoft αποκάλυψε τις 20 δουλειές που κινδυνεύουν περισσότερο από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ετοιμάσου για ένα μικρό σοκ, γιατί η Microsoft έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τα επαγγέλματα που έχουν τη μεγαλύτερη «επικάλυψη» με την Τεχνητή Νοημοσύνη, δηλαδή, εκεί όπου τα εργαλεία AI μπορούν να κάνουν μεγάλο μέρος της δουλειάς σου. Α αν όχι όλη.

Ο ερευνητής της Microsoft, Kiran Tomlinson, πάντως, προσπάθησε να μας καθησυχάσει. Όπως εξήγησε, η έρευνα δεν λέει ότι η AI μπορεί να αντικαταστήσει ένα επάγγελμα εξ ολοκλήρου, αλλά ότι μπορεί να βοηθήσει σε πολλές επιμέρους εργασίες που απαιτούν έρευνα, γραφή και επικοινωνία. Με λίγα λόγια: μπορεί να γίνει εξαιρετικός βοηθός, όχι απαραίτητα… αντικαταστάτης.

Οι 20 δουλειές με τη μεγαλύτερη «επικάλυψη» AI σύμφωνα με τη Microsoft

Διερμηνείς και μεταφραστές – 98%

Ιστορικοί – 91%

Μαθηματικοί – 91%

Διορθωτές – 91%

Αυτόματοι προγραμματιστές μηχανών – 90%

Συγγραφείς και αρθρογράφοι – 85%

Στατιστικοί βοηθοί – 85%

Πωλητές – 84%

Τεχνικοί συγγραφείς – 83%

Δημοσιογράφοι – 81%

Συνοδοί επιβατών – 80%

Τηλεφωνητές – 80%

Συντάκτες – 78%

Εκπαιδευτές αγροτικής και οικιακής διαχείρισης – 77%

Πολιτικοί επιστήμονες – 77%

Επιστήμονες δεδομένων – 77%

Γεωγράφοι – 77%

Εκφωνητές και ραδιοφωνικοί παραγωγοί – 74%

Χρηματιστηριακοί υπάλληλοι – 74%

Web developers – 73%

Από την άλλη, οι νοσηλευτές, οι μηχανικοί πλοίων και οι τεχνικοί καθαρισμού νερού θεωρούνται μάλλον «ανθεκτικοί» στην επέλαση της AI, οπότε αν μυρίζει χλώριο, είσαι μάλλον ασφαλής.

Ο αναλυτής Joachim Klement από την Panmure Liberum, ωστόσο, βλέπει πιο σκοτεινά τα πράγματα: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη έρχεται για τη δουλειά σου, τουλάχιστον αν είσαι εργαζόμενος γραφείου». Και ρίχνει κι ένα… πικρό σχόλιο: «Οι ερευνητές δεν ανέφεραν τους μέσους μισθούς αυτών των επαγγελμάτων. Αλλά κάτι μου λέει πως το να δουλεύεις σε εγκατάσταση καθαρισμού νερού δεν είναι μόνο δύσκολο, αλλά και κακοπληρωμένο σε σχέση με τη χρηματοοικονομική».

