Σούπερ προσφορές έως και -75% σε παιχνίδια PS4 και PS5

Βρείτε τις προσφορές του PlayStation για όλους τους παίκτες

Το PlayStation παρουσιάζει μια σειρά εκπληκτικών προσφορών που δεν πρέπει να χάσετε, προσφέροντας στους gamers την ευκαιρία να αποκτήσουν μερικούς από τους πιο δημοφιλείς και αγαπημένους τίτλους σε ειδικές τιμές. Στην κατηγορία Player's Choice, οι χρήστες μπορούν να βρουν τίτλους όπως το NBA 2K26 για PS5 και την έκδοση Superstar Edition, που φέρνουν την αγωνία και την ένταση του μπάσκετ στην οθόνη τους με εκπληκτικά γραφικά και βελτιωμένο gameplay.

Επίσης, η σειρά Gears of War επιστρέφει με το Gears of War: Reloaded, ενώ οι φαν της δράσης και του πολέμου μπορούν να επωφεληθούν από το Call of Duty: Black Ops 6 - Cross-Gen Bundle, που προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία και στις δύο κονσόλες της Sony. Για τους λάτρεις των ανοιχτών κόσμων και των περιπετειών, τα Grand Theft Auto V και Grand Theft Auto V (PlayStation 5) είναι διαθέσιμα μαζί με ειδικά πακέτα GTA Online: Megalodon Shark Cash Card τόσο για PS4 όσο και για PS5, ιδανικά για να ενισχύσετε το gameplay σας στο δημοφιλές online περιβάλλον.

Επιπλέον, οι ταξιδιώτες του χρόνου και των μυστηρίων θα βρουν το Clair Obscur: Expedition 33 και το The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, ενώ οι φίλοι των αγώνων μπορούν να απολαύσουν το Gran Turismo 7. Οι λάτρεις της πάλης έχουν επίσης επιλογές με τον WWE 2K25 σε διάφορες εκδόσεις, όπως τη Standard Edition, τη The Bloodline Edition, καθώς και το Season Pass και Ringside Pass για PS5, που προσθέτουν νέο περιεχόμενο και βελτιώσεις στο παιχνίδι.

Στο χώρο των περιπετειών, το Indiana Jones and the Great Circle, έρχεται να μπει κι αυτό στη συλλογή κάθε gamer.