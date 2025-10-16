«Το κόλπο του πλήκτρου»: Πώς αστυνομικοί στη Βρετανία προσποιούνταν ότι εργάζονταν από το σπίτι

Μια απίστευτη υπόθεση από τη βρετανική αστυνομία, καθώς υπάλληλοι του Σώματος χρησιμοποιούσαν αντικείμενα στο πληκτρολόγιο για να φαίνονται «ενεργοί» στην τηλεργασία. Tο αποτέλεσμα; Τιμωρίες και τέλος στην εξ αποστάσεως εργασία.

Μια απίστευτη υπόθεση... τεμπελιάς και εξαπάτησης ήρθε στο φως στο Ηνωμένο Βασίλειο, προκαλώντας σάλο στους κόλπους της αστυνομίας. Όπως αποκαλύφθηκε, αρκετοί αστυνομικοί χρησιμοποίησαν το λεγόμενο «κόλπο του πλήκτρου» για να δείχνουν ότι εργάζονται εξ αποστάσεως, ενώ στην πραγματικότητα... δεν έκαναν απολύτως τίποτα.

Η πρακτική, αν και απλοϊκή, αποδείχθηκε αρχικά αποτελεσματική. Οι υπάλληλοι τοποθετούσαν ένα αντικείμενο πάνω σε ένα πλήκτρο, έτσι ώστε ο υπολογιστής να καταγράφει συνεχόμενη δραστηριότητα -σαν να πληκτρολογούσαν ασταμάτητα. Ωστόσο, η απάτη αποκαλύφθηκε χάρη σε ένα πρόγραμμα παρακολούθησης που είχε εγκατασταθεί στους υπηρεσιακούς υπολογιστές, με σκοπό να εντοπίζει μη φυσιολογικά μοτίβα χρήσης.

Το απίστευτο εύρημα

Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση αφορά τον ντετέκτιβ Niall Thubron από την αστυνομία του Durham. Σύμφωνα με την έρευνα, μέσα σε μία μόνο ημέρα, το σύστημά του κατέγραψε πάνω από 16.000 πατήματα του ίδιου πλήκτρου, του «Ι». Όπως αποδείχθηκε, ο αξιωματικός είχε παραποιήσει τη δραστηριότητά του για τουλάχιστον 12 ημέρες, δουλεύοντας λιγότερο από το μισό του ωραρίου του.

Ο Thubron παραιτήθηκε πριν του επιβληθούν πειθαρχικά μέτρα, ωστόσο του απαγορεύθηκε η μελλοντική απασχόληση σε οποιαδήποτε αστυνομική δύναμη του Ηνωμένου Βασιλείου.

Μαζικές κυρώσεις και τέλος στην τηλεργασία

Το φαινόμενο δεν περιορίστηκε σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Στην αστυνομία του Μάντσεστερ, 26 αστυνομικοί εμφάνισαν «μη φυσιολογική συμπεριφορά πληκτρολογίου». Το αποτέλεσμα ήταν δραστικό: η διοίκηση αποφάσισε να ανακαλέσει όλες τις άδειες τηλεργασίας, ακόμη και για όσους είχαν τηρήσει ευσυνείδητα τα καθήκοντά τους.

Η υπόθεση έχει πλήξει την αξιοπιστία των αρχών και έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό για τον τρόπο εποπτείας των δημόσιων λειτουργών. Ο υπαρχηγός της αστυνομίας, Τέρι Γουντς, δήλωσε ότι «θα ληφθούν αποφασιστικά μέτρα για την αποκατάσταση της φήμης της αστυνομίας», ωστόσο παραδέχθηκε πως η ζημιά στην εικόνα του σώματος είναι ήδη ανεπανόρθωτη.

