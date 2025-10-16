Στα δικαστήρια της Πάτρας η Έλενα Κρεμλίδου για την υπόθεση revenge porn

Ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών βρέθηκε χθες (15/10) η Έλενα Κρεμλίδου για την υπόθεση revenge porn.

Η Έλενα Κρεμλίδου βρέθηκε την Τετάρτη (15/10) στα δικαστήρια της Πάτρας προκειμένου να καταθέσει για την υπόθεση ανάρτησης προσωπικών της φωτογραφιών στο διαδίκτυο χωρίς τη συναίνεσή της.

Σύμφωνα με το dete.gr η influencer και πρώην παίκτρια του Survivor περιέγραψε τη δυσκολία που αντιμετώπισε μετά τη δημοσιοποίηση των φωτογραφιών της, τονίζοντας ότι δεν γνώριζε τον κατηγορούμενο, ο οποίος είναι αστυνομικός από την Πάτρα.

Οι φωτογραφίες που αναρτήθηκαν και οι απειλές

Η Έλενα Κρεμλίδου ανέφερε ότι οι φωτογραφίες αναρτήθηκαν το 2020, ενώ ορισμένες είχαν ληφθεί όταν ήταν ανήλικη. Στη συνέχεια τόνισε ότι είχε δεχθεί απειλές ήδη από το 2018 και πως στη συνέχεια οι εικόνες άρχισαν να διαρρέουν σε ιστοσελίδες χωρίς την άδειά της.

«Δεν είχα καμία γνωριμία ή σχέση με τον κατηγορούμενο», σημείωσε στην κατάθεσή της, επιμένοντας πως στις φωτογραφίες που εξετάζονται στη δίκη απεικονίζεται η ίδια.

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν προέβη ο ίδιος στη δημοσίευση του υλικού. Η υπεράσπιση ζήτησε να διερευνηθεί το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήθηκε ανοικτό δίκτυο Wi-Fi από τρίτο πρόσωπο.

Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για μετάφραση εγγράφου που θεωρείται κρίσιμο για την πορεία της υπόθεσης και η δίκη διεκόπη για τις 29 Οκτωβρίου, οπότε και θα συνεχιστεί.

