Πώς η Gen Alpha χρησιμοποιεί το Roblox για να διοργανώσει εικονικές διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης (vid)

Πλήθος παιδιών που δεν μπορούν να συμμετάσχουν στις πορείες σε πραγματικό χρόνο, έχουν βρει τον δικό τους τρόπο για να διαδηλώσουν υπέρ της Παλαιστίνης μέσω του δημοφιλούς παιχνιδιού, Roblox.

Ανάρτηση του 2023 στο X από τον χρήστη @funnecfox επανήλθε στο προσκήνιο αυτή την εβδομάδα, αποκαλύπτοντας ότι η 15χρονη ξαδέλφη του δεν μπορούσε να πάει σε διαδήλωση, οπότε συμμετείχε σε μία μέσα στο Roblox.

Κι όμως, δεν είναι μόνη της! Εκατοντάδες παιδιά και έφηβοι σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν πλέον ψηφιακές πλατφόρμες όπως το Roblox και το TikTok για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στην Παλαιστίνη, σε μια πρωτοφανή μορφή διαδικτυακού ακτιβισμού.

Εικονικές πορείες με σημαίες και συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης μέσω του Roblox

Σε βίντεο που μοιράστηκαν χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα, φαίνονται δεκάδες avatars να παρελαύνουν μέσα στο Roblox κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες και πανό με συνθήματα όπως «Solidarity Untukmu Palestine» («Αλληλεγγύη σε εσένα, Παλαιστίνη»).

Παρόμοια «εικονικά συλλαλητήρια» πραγματοποιήθηκαν και στο TikTok, όπου παιδιά από τη Μαλαισία δημοσίευσαν σκηνές διαμαρτυρίας μέσα από το παιχνίδι, χρησιμοποιώντας hashtags υπέρ της ειρήνης και της ελευθερίας του παλαιστινιακού λαού.

«Μου έφερε δάκρυα, τα παιδιά έχουν ελπίδα και καρδιά»

Οι αντιδράσεις στα social media ήταν ιδιαίτερα συγκινητικές. Πολλοί ενήλικες και νέοι εξέφρασαν θαυμασμό για τον τρόπο που τα παιδιά βρίσκουν εναλλακτικά μέσα για να εκφράσουν πολιτικές και ανθρωπιστικές θέσεις.

«Τα παιδιά που δεν μπορούν να πάνε σε διαδηλώσεις στον πραγματικό κόσμο, διαδηλώνουν στο Roblox. Αυτό με έκανε να δακρύσω και μου έδωσε ελπίδα», έγραψε μια χρήστης.

Άλλος σχολίασε: «Τα παιδιά σήμερα έχουν περισσότερη αποφασιστικότητα και συμπόνια από πολλούς ενήλικες που γνωρίζω».

kids who can’t go out and protest irl are protesting on roblox and this literally brought me to tears and gave me so much hope oh my god https://t.co/BeJfRYyE4W — fat!so? (@fatfabfeminist) October 24, 2023

Ψηφιακός ακτιβισμός: μια νέα μορφή μάθησης

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι νεότερες γενιές χρησιμοποιούν online χώρους για πολιτική έκφραση. Κάποιος χρήστης θύμισε ότι έμαθε για το Παλαιστινιακό μέσω μιας διαδικτυακής διαμαρτυρίας σε παιχνίδι:

«Την πρώτη φορά που άκουσα για την Παλαιστίνη ήμουν στο γυμνάσιο γιατί υπήρχε διαδήλωση στο Stardom, ένα site με παιχνίδι ένδυσης. Μπορεί να ακούγεται αστείο, αλλά είχε πραγματική εκπαιδευτική αξία».

