Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και τι δικαιολογητικά χρειάζονται

Η μεταφόρτωση των αρχείων είναι υποχρεωτική για την εγκυρότητα της αίτησης, η οποία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής πλατφόρμας.

Με το κόστος των διοδίων να αυξάνεται συνεχώς και το ταξίδι από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη να αγγίζει πλέον τα 30 ευρώ, πολλοί οδηγοί αγνοούν ότι ίσως δικαιούνται δωρεάν διελεύσεις.

Υπάρχουν αρκετές κοινωνικές ομάδες που μπορούν να περνούν χωρίς χρέωση, αρκεί να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις και να υποβάλουν τη σχετική αίτηση.

