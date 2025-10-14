Στις 23 Μαρτίου ξεκινά η δίκη για τα Τέμπη

Η έναρξη της δίκης για το δυστύχημα των Τεμπών ξεκινά στις 23 Μαρτίου.

Στις 23 Μαρτίου ξεκινά η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 57 ανθρώπων.

Η ημερομηνία ορίστηκε από τον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, η δίκη δεν μπορεί να ξεκινήσει τον Φεβρουάριο, που συμπληρώνονται 3 χρόνια από το τραγικό δυστύχημα καθώς πρέπει να μεταφραστούν μια σειρά από έγγραφα της ογκωδέστατης δικογραφίας που αποτελείται από εκατοντάδες σελίδες.

