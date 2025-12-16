Ήταν 29 Μαΐου του 1999 και η ελληνική κοινωνία προσπαθούσε να ξεπεράσει την υπόθεση του Σορίν Ματέι που αναλύσαμε στο προηγούμενο Crime Study.

Ο 27χρονος Ελληνορουμάνος είχε πραγματοποιήσει ομηρία σε διαμέρισμα στα Πατήσια. Η επέμβαση της αστυνομίας ήταν αποτυχημένη, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί η νεαρή ένοικος Αμαλία Γκινάκη. Ο Ματέι θα βρεθεί τρεις μέρες αργότερα νεκρός στο κελί του -στο νοσοκομείο των φυλακών Κορυδαλλού.

Μια ομηρία αποτελεί σπάνιο περιστατικό για τα δεδομένα της Ελλάδας, όμως, μόλις 8 μήνες αργότερα, όλη η χώρα παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα ακόμη μια τέτοια περίπτωση. Μάλιστα, ήταν η πρώτη φορά που κάποιος πραγματοποιούσε ομηρία σε λεωφορείο.

Για να φτάσουμε όμως σε εκείνη τη μέρα θα πρέπει να πάμε ακόμη πιο πίσω στον χρόνο και να συναντήσουμε τον Φλαμούρ Πίσλι και τον μικρότερο αδερφό του, Έντι. Οι δυο τους είχαν εγκατασταθεί από μικρή ηλικία στο χωριό Κάτω Σχολάρι, όπου ζούσαν μόνιμα και εργαζόντουσαν.

