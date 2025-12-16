Αυτός ο τύπος δραστηριότητας σταματά τη γήρανση του εγκεφάλου, σύμφωνα με τη νευροεπιστήμη

Η δύναμη της δημιουργικότητας: Γιατί το χόμπι σας είναι η καλύτερη άμυνα κατά του χρόνου

Θέλετε να διατηρήσετε τον εγκέφαλό σας ευκίνητο και νέο καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής σας, ακόμη και όσο μεγαλώνετε; Η απάντηση κρύβεται στην ενασχόληση με δημιουργικές δραστηριότητες όσο πιο συχνά μπορείτε.

Αυτό είναι το συναρπαστικό εύρημα μιας πρόσφατης μελέτης, που πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου Adolfo Ibañez της Χιλής και του Trinity College της Ιρλανδίας, μεταξύ άλλων.

Οι δημιουργικές ασχολίες, όπως το παιχνίδι ενός μουσικού οργάνου, έχουν συνδεθεί εδώ και καιρό με τη βελτιωμένη υγεία του εγκεφάλου. Ωστόσο, οι ερευνητές αυτής της νέας μελέτης θέλησαν να κατανοήσουν ακριβώς πώς η δημιουργικότητα επηρεάζει τον εγκέφαλο.

Τα αποτελέσματά τους παρέχουν ισχυρά στοιχεία ότι η δημιουργική έκφραση δεν είναι απλώς ένα χόμπι, αλλά ένα ισχυρό εργαλείο για την επιβράδυνση της εγκεφαλικής γήρανσης.

