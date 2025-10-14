Vichy Laboratoires: Αντιηλιακή Προστασία, Επιδόσεις-Ρεκόρ και Ομαδικό Πνεύμα στο Spetses Mini Marathon 2025

Με μια παρουσία που ξεχείλιζε από ατσάλινη θέληση, αθλητικό πάθος, αδιάλειπτη φροντίδα και συμπερίληψη, η Vichy Laboratoires έκλεψε τις εντυπώσεις ως επίσημος Sun Care Partner στο Spetses Mini Marathon 2025, στο νησί των Σπετσών από τις 3 έως τις 5 Οκτωβρίου.

Η δέσμευσή της στον αθλητισμό, την ευεξία και την αναγκαιότητα της αντιηλιακής προστασίας δεν ήταν απλώς λόγια – ήταν δράση!

Η ομάδα της Vichy δεν συμμετείχε απλώς, θριάμβευσε κατακτώντας για δεύτερη συνεχή χρονιά την πρώτη θέση στο βραβείο «Corporate Teams», μια αναγνώριση που επιβραβεύει το συλλογικό πνεύμα και την ατομική αριστεία των αθλητών στα απαιτητικά αγωνίσματα. Η ομάδα, αποτελούμενη από μέλη της Ολυμπιακής ομάδας, διακεκριμένους αθλητές, συνεργάτες φαρμακοποιούς και εργαζόμενους, ενσάρκωσε το αθλητικό ιδεώδες, αγωνιζόμενη με πάθος και ήθος.

Στον κολυμβητικό αγώνα των 1,5 χλμ., η Νόρα Δράκου κατέκτησε τη 2η θέση στην κατηγορία 30-39, ενώ η Ζωή Καραγγέλου τερμάτισε στην 3η θέση στην κατηγορία 18-29, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική παρουσία της ομάδας στα αγωνίσματα αντοχής. Στον κολυμβητικό αγώνα των 3 χλμ., ο Γιώργος Αρνιακός σημείωσε εξαιρετική επίδοση, κατακτώντας την 3η θέση στη γενική κατάταξη, ενώ ο Απόστολος Τέκος, συνεργάτης φαρμακοποιός, αναδείχθηκε 2ος στην κατηγορία 50-54, συνεχίζοντας τη σταθερά υψηλή του πορεία στις διοργανώσεις ενώ, η Country Manager της L’oreal Hellas, Alessandra Delfini, κατέκτησε την πρώτη θέση στην ηλικιακή της κατηγορία, χαρίζοντας μια ακόμη μοναδική στιγμή στην ομάδα.

Στα δρομικά αθλήματα, οι επιτυχίες της ομάδας ήταν εξίσου εντυπωσιακές. Στον αγώνα των 5 χλμ., η Ντενίσα Μπάλλα, ο Δήμος Χρονόπουλος και ο Γιώργος Αρνιακός έκοψαν μαζί την κορδέλα του τερματισμού, ανεβαίνοντας όλοι, χάρη στων εξαιρετικών επιδόσεών τους, στο βάθρο: η Ντενίσα Μπάλλα κατέκτησε την 1η θέση της κατηγορίας 18-29, ο Δήμος Χρονόπουλος την 3η θέση της γενικής κατάταξης και τη 2η θέση στην κατηγορία (18-29), ενώ ο Γιώργος Αρνιακός κατέκτησε την 1η θέση στην κατηγορία 30-39.

Στον αγώνα των 10 χλμ., ο Απόστολος Τέκος αναδείχθηκε πρωταθλητής στην κατηγορία 50-54, ενώ η Μαρία Μάλαϊ σημείωσε επίσης εξαιρετική επίδοση, τερματίζοντας 1η στην κατηγορία 30-39. Στον απαιτητικό αγώνα των 25 χλμ., ο Απόστολος Τέκος συνέχισε το εντυπωσιακό του σερί, κατακτώντας την 1η θέση στην κατηγορία 50-54, ενώ με τη συνολική του επίδοση στα αγωνίσματα 3 χλμ. κολύμβησης, 10 χλμ. και 25 χλμ. τρεξίματος, κατέκτησε την 1η θέση στο Ultra Spetses Mini Marathon.

Εξέχουσα ήταν η παρουσία και οι εντυπωσιακές επιδόσεις και των υπολοίπων διακεκριμένων αθλητών, Αναστασία Τσουρουκτζή, Γιώργου Σπανουδάκη, Μάνθου Μανδαλιανού, Νικολέτας Μαυρίδης και Ίρις Χαμπαίου, οι οποίοι κέρδισαν τις εντυπώσεις με την εκρηκτική τους ενέργεια και το αστείρευτο αθλητικό τους πνεύμα, κατακτώντας νέα προσωπικά ρεκόρ!

Η Vichy, ως χορηγός των κολυμβητικών αγώνων, φρόντισε για την αντιηλιακή κάλυψη όλων των συμμετεχόντων, προσφέροντας την προηγμένη σειρά Capital Soleil, εξαιρετικά ανθεκτική στο νερό. Επιπλέον, πιστή στο μότο «Το win is to participate», απένειμε για δεύτερη φορά το «Commitment Award by Vichy» στους αθλητές που τερμάτισαν τελευταίοι, τιμώντας την αξία της προσπάθειας και της συμμετοχής πάνω από το αποτέλεσμα.

Στο ειδικά διαμορφωμένο Vichy SunCare booth στην Πλατεία Ποσειδωνίου, οι αθλητές και οι φίλοι της διοργάνωσης είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν, να δοκιμάσουν και να ανακαλύψουν την κορυφαία σειρά Capital Soleil. Η σειρά Capital Soleil, δερματολογικά ελεγμένη και προσφέροντας υψηλή, ευρέος φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVA και UVB, με τις εξαιρετικά λεπτόρρευστες υφές της, είναι ιδανική για κάθε αθλητική δραστηριότητα, καθώς επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει ελεύθερα, χαρίζοντας αίσθηση φυσικότητας και αόρατο τελείωμα.

«Για ακόμη μία φορά, σταθήκαμε στο πλευρό ενός τόσο μεγαλοπρεπούς αθλητικού γεγονότος, ως Sun Care Partner, συμβάλλοντας ενεργά στην απρόσκοπτη προστασία όλων των αθλητών από την ηλιακή ακτινοβολία. Τα θερμά μας συγχαρητήρια απευθύνονται σε όλους τους συμμετέχοντες, καθώς και στην δική μας, μοναδική ομάδα της Vichy, που μας χάρισαν σπουδαίες διακρίσεις με την αφοσίωση και την προσπάθειά τους. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για μια ακόμα πιο συναρπαστική χρονιά!.», δήλωσε η Ελένη Λεκκού, Brand Manager της VICHY.

Με την δυναμική υποστήριξη της Vichy, το Spetses Mini Marathon πρόσφερε για ακόμα μία φορά μια ανεπανάληπτη εμπειρία, ενισχύοντας το αθλητικό ιδεώδες και φυσικά τη σημασία της αντιηλιακής προστασίας όλο το χρόνο.

Race fast... Don’t age fast!

