Οι τρεις οικιακές συσκευές που δεν πρέπει να μπαίνουν στο ίδιο πολύπριζο: Κίνδυνος για πυρκαγιά!

Ειδικοί προειδοποιούν πως ορισμένες κοινές οικιακές συσκευές δεν πρέπει ποτέ να συνδέονται σε πολύπριζο, καθώς μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση και φωτιά μέσα σε λίγα λεπτά.

Τα πολύπριζα υπάρχουν σχεδόν σε κάθε σπίτι, όμως πολλοί αγνοούν ότι η υπερφόρτωσή τους μπορεί να αποβεί καταστροφική. Σύμφωνα με τον Τσαρανζίτ Μανού, διευθυντή της Elec Training, κάθε χρόνο σημειώνονται δεκάδες οικιακές πυρκαγιές επειδή ισχυρές ηλεκτρικές συσκευές συνδέονται σε πολύπριζα που δεν αντέχουν το ηλεκτρικό φορτίο.

«Τα στατιστικά στοιχεία είναι ανησυχητικά. Βλέπουμε πολλές φωτιές που ξεκινούν από πολύπριζα, επειδή οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ποιες συσκευές είναι υπερβολικά δυνατές γι’ αυτά», εξηγεί ο ειδικός στην Express.

Οι τρεις συσκευές που δεν πρέπει ποτέ να συνδέετε σε πολύπριζο

Σύμφωνα με τον Μανού, οι βραστήρες, οι θερμάστρες και οι τοστιέρες πρέπει να συνδέονται απευθείας στην πρίζα τοίχου.

Αυτές οι συσκευές τραβούν τεράστια ποσά ρεύματος:

Βραστήρας: περίπου 3.000 Watt

Θερμάστρα: 3.000 Watt ή περισσότερο

Τοστιέρα: από 800 έως 1.500 Watt

Η σύνδεσή τους σε πολύπριζο μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση των καλωδίων και ανάφλεξη του πλαστικού περιβλήματος. «Όταν ένα πολύπριζο υπερθερμαίνεται, μπορεί να λιώσει και να προκαλέσει φωτιά στα γύρω υλικά», προειδοποιεί ο ειδικός.

Ο κίνδυνος αυξάνεται με πολλαπλές συσκευές: Προσοχή στα φθηνά, μη πιστοποιημένα πολύπριζα

Το πρόβλημα επιδεινώνεται όταν πολλές ισχυρές συσκευές συνδέονται στο ίδιο πολύπριζο. Ο Μανού περιγράφει χαρακτηριστικό παράδειγμα: «Σε μια κουζίνα, κάποιος είχε βάλει βραστήρα, φούρνο μικροκυμάτων και τοστιέρα στο ίδιο πολύπριζο. Το φορτίο αυτό ξεπερνά κατά πολύ τα όρια ασφαλείας και μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά σε δευτερόλεπτα».

Εκτός από την υπερφόρτωση, πολλοί κίνδυνοι προέρχονται και από κακής ποιότητας προϊόντα. Ο ειδικός συνιστά να ελέγχεται πάντα η σήμανση ασφαλείας (π.χ. CE, ISO) και να προτιμώνται πολύπριζα με ενσωματωμένη ασφάλεια ή προστασία υπέρτασης. «Τα φθηνά μοντέλα που πωλούνται online συχνά δεν πληρούν βασικά πρότυπα ασφαλείας. Μπορεί να φαίνονται ίδια, αλλά είναι εξαιρετικά επικίνδυνα», τονίζει.

Τι να κάνετε για να προστατευτείτε

Μην συνδέετε ποτέ ισχυρές συσκευές σε πολύπριζα

Μην τοποθετείτε πολύπριζα σε υγρά ή κλειστά σημεία

Ελέγχετε τακτικά για σημάδια υπερθέρμανσης (ζέστη, μυρωδιά καμένου)

Προτιμήστε πολύπριζα με διακόπτη ασφαλείας και θερμική προστασία

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ