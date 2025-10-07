Εντυπωσιακό ξεκίνημα για το Ghost of Yotei, ξεπέρασε το EA Sports FC 26!

Το Ghost of Yotei τα κατάφερε και έκανε εντυπωσιακό ντεμπούτο στην αγορά

Το Ghost of Yotei έκανε εντυπωσιακή εκκίνηση στις πωλήσεις στη Μεγάλη Βρετανία, κατακτώντας την πρώτη θέση στα charts λανσαρίσματος για βιντεοπαιχνίδια, ξεπερνώντας το EA Sports FC 26 ακόμα και στη δεύτερη εβδομάδα κυκλοφορίας του.

Παρά το γεγονός ότι οι φυσικές πωλήσεις αντιστοιχούν πλέον σε μικρότερο μερίδιο της συνολικής αγοράς, καθώς το ψηφιακό κομμάτι μεγαλώνει για το PlayStation, το Ghost of Yotei σημείωσε πωλήσεις σχεδόν τριπλάσιες από το Super Mario Galaxy 1 + 2 στη Switch, διαμορφώνοντας ένα πολύ εντυπωσιακό άνοιγμα από πλευράς retail παρά τις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνήθειες των gamers.

Συγκριτικά με το Ghost of Tsushima, οι πωλήσεις retail στο λανσάρισμα σημείωσαν πτώση της τάξης του 40%. Αυτό αποδίδεται όμως κυρίως στη στροφή της βιομηχανίας προς το ψηφιακό και στη μείωση της σημασίας των retail εκδόσεων, όπου σύμφωνα με στοιχεία της Sony για το οικονομικό έτος που έληξε τον Μάρτιο του 2025, το physical αντιπροσώπευε μόνο το 3% των εσόδων για το gaming κομμάτι του PlayStation, έναντι 20% για τα ψηφιακά downloads.