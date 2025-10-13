Τα γενέθλια της Κλέλιας Ανδριολάτου με το cast του Maestro είναι το τέλειο party inspo μας

Η Κλέλια Ανδριολάτου γιόρτασε τα 29α γενέθλιά της στους Παξούς, έχοντας στο πλευρό της τους συναδέλφους της από το Maestro, την οικογένεια και τους φίλους της.

Η Κλέλια Ανδριολάτου έγινε 29 ετών και το γιόρτασε, κάνοντας ένα μεγάλο πάρτι για τα γενέθλιά της στο πλέον αγαπημένο της νησί, τους Παξούς. Η πρωταγωνίστρια του «Maestro», η οποία βρίσκεται στο νησί του Ιονίου μαζί με το υπόλοιπο cast για τα γυρίσματα του τέταρτου κύκλου της δημοφιλούς σειράς, πέρασε αυτή την ξεχωριστή ημέρα τριγυρισμένη από πρόσωπα που αγαπά και την αγαπούν, όπως η οικογένεια και οι φίλοι της, που ταξίδεψαν στους Παξούς για το πάρτι της.

Η αποκάλυψη έγινε μέσα από τα social media, αφού τόσο η ίδια όσα και οι άνθρωποί της μοιράστηκαν στο IG φωτογραφίες και βίντεο από το ξέφρενο πάρτι. Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, η Χάρις Αλεξίου, η Μαρία Καβογιάννη, ο Γιώργος Μπένος, ο Ορέστης Χαλκιάς και ο Βασίλης Μίχας - η νέα προσθήκη του Maestro - οι γονείς, η αδερφή της, η κολλητή φίλη της και σχεδιάστρια ρούχων, Βάσια Κωσταρά, ήταν κάποια από τα πρόσωπα που είδαμε στα στιγμιότυπα που αναρτήθηκαν.

