Η μυστική σήραγγα του Κολοσσαίου: Αποκαλύπτεται 2.000 χρόνια μετά από τον Αυτοκράτορα Κόμμοδο

Η Ρώμη αποκαλύπτει το «Πέρασμα του Κόμμοδου», τη μυστική σήραγγα του Κολοσσαίου που χρησιμοποιούσαν οι αυτοκράτορες για να φτάνουν στο θεωρείο τους. Ένα αρχαιολογικό θαύμα 2.000 ετών έρχεται στο φως.

Κρυμμένη για σχεδόν δύο χιλιετίες κάτω από το πιο εμβληματικό μνημείο της Ρώμης, η μυστική σήραγγα γνωστή ως «Πέρασμα του Κόμμοδου» πρόκειται σύντομα να ανοίξει για το κοινό, αποκαλύπτοντας ένα ακόμη εντυπωσιακό κεφάλαιο της ρωμαϊκής ιστορίας.

Το πέρασμα, μήκους 55 μέτρων, κατασκευάστηκε κάτω από το Κολοσσαίο ώστε οι αυτοκράτορες και οι υψηλοί προσκεκλημένοι τους να φτάνουν απευθείας στο αυτοκρατορικό θεωρείο χωρίς να χρειάζεται να περάσουν από το πλήθος. Ο Αυτοκράτορας Κόμμοδος -ο αμφιλεγόμενος ηγεμόνας που ενέπνευσε τον χαρακτήρα του Χοακίν Φίνιξ στην ταινία Μονομάχος- ήθελε οι εμφανίσεις του να έχουν θεατρικότητα και μυστήριο. Έτσι, δημιούργησε ένα ιδιωτικό πέρασμα που του επέτρεπε να φτάνει ανενόχλητος στην αρένα.

Η σήραγγα ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά από Γάλλους ανασκαφείς υπό την καθοδήγηση του αρχιτέκτονα Κάρλο Λουκαντζέλι μεταξύ 1810 και 1814, ενώ ξανάνοιξε το 1874 και μελετήθηκε εκ νέου τη δεκαετία του 1990. Η πλήρης αποκατάστασή της πραγματοποιήθηκε το 2020-2021, όταν αρχαιολόγοι χαρτογράφησαν το πέρασμα και ξεκίνησαν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης.

Το «Πέρασμα του Κόμμοδου» αποτελείται από τρεις διαδρόμους - δύο που εκτείνονται από ανατολικά προς δυτικά και έναν από βορρά προς νότο. Η αποκατάσταση περιλαμβάνει σύγχρονο φωτισμό που προσομοιώνει το φυσικό φως των αρχαίων φεγγιτών, καθώς και γυάλινα πάνελ που επιτρέπουν στους επισκέπτες να παρατηρούν τους αρχαιολόγους εν ώρα εργασίας. Μια νέα φάση ανασκαφής, προγραμματισμένη για το επόμενο έτος, αναμένεται να αποκαλύψει αν η σήραγγα οδηγεί όντως στους στρατώνες των μονομάχων.

Η ομάδα του Αρχαιολογικού Πάρκου του Κολοσσαίου κατάφερε να απομακρύνει στρώματα σκόνης και φθοράς αιώνων, να αποκαταστήσει τους εύθραυστους σοβάδες με εργαλεία λέιζερ και να αναδείξει μαρμάρινους τοίχους με χαραγμένες σκηνές μυθολογίας και θριάμβων. Ανάμεσα στις απεικονίσεις ξεχωρίζουν σκηνές κυνηγιού, μάχες με άγρια ζώα και παραστάσεις του Διονύσου, θεού του κρασιού και της γιορτής.

Σήμερα, δύο χιλιετίες μετά, το μυστικό πέρασμα του Κολοσσαίου ζωντανεύει ξανά. Ένας χώρος που υπήρξε σύμβολο δύναμης, δόξας και φόβου, ανοίγει πλέον τις πύλες του στους επισκέπτες, προσκαλώντας τους να περπατήσουν στα ίδια βήματα των αυτοκρατόρων και να αισθανθούν την ατμόσφαιρα μιας εποχής που δεν έπαψε ποτέ να γοητεύει.

