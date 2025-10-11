Δεν είναι αυτό που νόμιζες: Η αλήθεια για το χαλάζι που μόλις ανακαλύφθηκε

Μια νέα μελέτη αποκαλύπτει πως το χαλάζι δεν σχηματίζεται όπως νομίζαμε. Δες τα νέα επιστημονικά δεδομένα που αλλάζουν την πρόγνωση του καιρού.

Αν νομίζεις πως ξέρεις πώς σχηματίζεται το χαλάζι, ετοιμάσου να εκπλαγείς. Μια νέα επιστημονική ανακάλυψη ανατρέπει όσα πιστεύαμε εδώ και δεκαετίες για ένα από τα πιο ενοχλητικά φαινόμενα του καιρού.

Μέχρι σήμερα, οι περισσότεροι μετεωρολόγοι πίστευαν ότι οι χαλαζόκοκκοι σχηματίζονται μέσα στα σύννεφα καθώς ανεβοκατεβαίνουν, συλλέγοντας στρώσεις πάγου. Όμως, σύμφωνα με μια πρωτοποριακή έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου, αυτή η θεωρία δεν είναι παρά μόνο ένα κομμάτι του παζλ.

Νέα στοιχεία αλλάζουν τα πάντα

Ο ερευνητής Qinghong Zhang, σε συνεργασία με την Κινεζική Ακαδημία Επιστημών, ανέλυσε 27 χαλαζόκοκκους από 9 διαφορετικές καταιγίδες στην Κίνα, χρησιμοποιώντας ανάλυση σταθερών ισοτόπων. Με αυτήν την τεχνική, κατάφερε να "διαβάσει" το χημικό αποτύπωμα κάθε χαλαζόκοκκου και να εντοπίσει τη διαδρομή του μέσα στην ατμόσφαιρα.

Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά:

Μόνο 1 χαλαζόκοκκος ακολούθησε την κλασική ανοδική-καθοδική πορεία.

10 χαλαζόκοκκοι σχηματίστηκαν καθώς έπεφταν σταθερά.

13 ανέβηκαν μία φορά και μετά έπεσαν.

3 κινήθηκαν... σχεδόν οριζόντια!

Επιπλέον, η μελέτη αποκάλυψε πως το χαλάζι μπορεί να ξεκινήσει να σχηματίζεται σε θερμοκρασίες από -33,4°C έως -8,7°C, και όχι αποκλειστικά μεταξύ -30°C και -10°C όπως πίστευαν οι επιστήμονες μέχρι πρόσφατα.

Γιατί μας νοιάζει;

Το χαλάζι μπορεί να φαίνεται "ακίνδυνο", αλλά μόνο στις ΗΠΑ, οι ζημιές από αυτό ξεπερνούν τα 15 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, σύμφωνα με το Weather Underground. Και ενώ είναι σπάνιο να προκαλέσει θανάτους, έχει προκαλέσει τεράστιες ζημιές σε σπίτια, αυτοκίνητα και καλλιέργειες.

Μεγαλύτεροι χαλαζόκοκκοι —άνω των 25 χιλιοστών— χρειάζονται τουλάχιστον μία ανοδική κίνηση για να αναπτυχθούν. Αυτό σημαίνει ότι οι πιο έντονες καταιγίδες παράγουν και το πιο επικίνδυνο χαλάζι.

Πού βοηθά αυτή η ανακάλυψη;

Η καλύτερη κατανόηση του τρόπου σχηματισμού του χαλαζιού μπορεί να βοηθήσει τους επιστήμονες να βελτιώσουν την ακρίβεια των καιρικών προβλέψεων — ιδιαίτερα σε περιοχές που πλήττονται συχνά από έντονα φαινόμενα. «Αυτή η μελέτη αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε το χαλάζι», δήλωσε ο Zhang.

«Δεν βασιζόμαστε πια σε θεωρίες, αλλά σε χημικά δεδομένα που μας δίνουν ξεκάθαρες απαντήσεις.»

Το συμπέρασμα; Το χαλάζι είναι πολύ πιο "έξυπνο" απ’ όσο φαίνεται

Δεν είναι απλώς παγάκια που πέφτουν από τον ουρανό. Το χαλάζι είναι προϊόν πολύπλοκων ατμοσφαιρικών συνθηκών, και μόλις τώρα αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε πραγματικά πώς σχηματίζεται.

Και όσο καλύτερα το κατανοούμε, τόσο καλύτερα μπορούμε να προστατεύσουμε ανθρώπους, περιουσίες και υποδομές.