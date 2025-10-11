Η Μαρία Κορίνα Μάτσαδο νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης αφιέρωσε το βραβείο στον Ντόναλντ Τραμπ

Η María Corina Machado αφιέρωσε το Νόμπελ Ειρήνης στον Ντόναλντ Τραμπ: Δες γιατί επέλεξε αυτή την κίνηση και τι σημαίνει για την παγκόσμια πολιτική σκηνή.

Η Μαρία Κορίνα Μάτσαδο (María Corina Machado), ηγετική μορφή της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης 2025 για τον αγώνα της υπέρ της δημοκρατίας. Η είδηση όμως που κάνει τον γύρο του κόσμου δεν είναι μόνο η βράβευσή της αλλά η απρόσμενη αφιέρωση του βραβείου στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Γιατί η Μάτσαδο αφιέρωσε το Νόμπελ στον Τραμπ;

Η 58χρονη πολιτικός δήλωσε δημόσια: «Αφιερώνω αυτό το βραβείο στον βασανισμένο λαό της Βενεζουέλας και στον Πρόεδρο Τραμπ για την αποφασιστική υποστήριξή του στον αγώνα μας για ελευθερία.»

Σε συνέντευξή της στο Fox News, η Μάτσαδο τόνισε ότι ο Τραμπ αξίζει να αναγνωριστεί για την πίεση που άσκησε στο καθεστώς Μαδούρο, αλλά και για τις επιχειρήσεις κατά των ναρκω-τρομοκρατών της ομάδας Tren de Aragua, που απειλεί την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Γιατί κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης 2025;

Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ δήλωσε πως η Μάτσαδο επιλέχθηκε επειδή:

Έδωσε ακούραστο αγώνα για ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία

Ηγήθηκε ειρηνικών κινητοποιήσεων κατά της δικτατορίας του Νικολάς Μαδούρο

Ενέπνευσε χιλιάδες πολίτες να διεκδικήσουν αλλαγή

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Joergen Watne Frydnes, σημείωσε πως το έργο της «έχει ήδη αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην παγκόσμια πολιτική σκηνή».

Γιατί δεν βραβεύτηκε ο Τραμπ;

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Μάτσαδο τον κάλεσε τηλεφωνικά και του είπε: «Αυτό το βραβείο είναι για εσάς, εσείς το αξίζατε.»

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ είχε εκφράσει επανειλημμένα την επιθυμία του να λάβει το Νόμπελ, επικαλούμενος τη συμβολή του σε ειρηνευτικές συμφωνίες, όπως στη Μέση Ανατολή.

Η Επιτροπή Νόμπελ, ωστόσο, απάντησε πως λαμβάνει χιλιάδες υποψηφιότητες και πολιτικές πιέσεις κάθε χρόνο και επιλέγει με βάση το ποιος συμβάλλει ουσιαστικά στην ειρήνη.

Τι σημαίνει αυτό για τη Βενεζουέλα και τον κόσμο;

Η αφιέρωση του Νόμπελ σε έναν Αμερικανό πρώην πρόεδρο δείχνει:

Πόσο σημαντική θεωρεί η Μάτσαδο τη διεθνή στήριξη στον αγώνα της

Τον αυξανόμενο ρόλο των ΗΠΑ στην πολιτική μετάβαση της Λατινικής Αμερικής

Πώς οι γεωπολιτικές συμμαχίες επηρεάζουν ακόμα και παγκόσμια βραβεία

Η Μαρία Κορίνα Μάτσαδο όχι μόνο κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης 2025, αλλά άνοιξε και ένα νέο κεφάλαιο στις διεθνείς σχέσεις, αναγνωρίζοντας την υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ. Το γεγονός αναμένεται να επηρεάσει τόσο τις εσωτερικές εξελίξεις στη Βενεζουέλα όσο και τον πολιτικό διάλογο στις ΗΠΑ.

