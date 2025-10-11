Εξαφανίστηκε ο μεγαλύτερος λευκός καρχαρίας του κόσμου: Τι φοβούνται οι επιστήμονες; (vid)

Ο μεγαλύτερος λευκός καρχαρίας του Ατλαντικού, η Nukumi, εξαφανίστηκε μυστηριωδώς από τα ραντάρ εδώ και 4 χρόνια. Δες τι πιστεύουν οι επιστήμονες.

Η Nukumi, ένας εντυπωσιακός λευκός καρχαρίας μήκους 5,2 μέτρων και βάρους 1.600 κιλών, έχει εξαφανιστεί μυστηριωδώς εδώ και σχεδόν 4 χρόνια, αφήνοντας τους ερευνητές με περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις.

Η απίστευτη διαδρομή της Nukumi

Η Nukumi εντοπίστηκε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2020 κοντά στο Lunenburg, Nova Scotia, όπου και τοποθετήθηκαν επάνω της τρία είδη παρακολουθητικών συστημάτων: SPOT tag, PSAT tag και ηχοεντοπιστικό εμφύτευμα.

Μέσα σε λίγους μήνες, είχε διανύσει πάνω από 9.000 χιλιόμετρα διασχίζοντας τον Ατλαντικό, φτάνοντας μέχρι και την κεντρική περιοχή του Mid-Atlantic Ridge, σε πορεία προς την Αφρική.

Το τελευταίο της SPOT ping σημειώθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2021, και από τότε... σιωπή. Ούτε νέα σήματα ούτε εμφανίσεις στο Global Shark Tracker της OCEARCH.

Τι μπορεί να συνέβη;

Σύμφωνα με τους ειδικούς:

Το SPOT tag πιθανότατα έπαθε βλάβη , ίσως λόγω βιολογικής επικάλυψης (biofouling) ή φθοράς στην κεραία.

Το PSAT tag αποκολλήθηκε όταν η Nukumi κινήθηκε προς τον Βορρά και άρχισε να εκπέμπει ανατολικά του Newfoundland.

Το ηχοεντοπιστικό εμφύτευμα έδωσε τελευταία σήματα τον Ιούνιο του 2021, στην περιοχή του Passamaquoddy Bay.

Οι μπαταρίες των SPOT tags διαρκούν έως και 5 χρόνια, επομένως η πλήρης σιγή θεωρείται μη φυσιολογική. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ενδείξεις θανάτου, καθώς η Nukumi μπορεί να βρίσκεται απλώς σε περιοχές χωρίς ακουστικούς δέκτες ή με χαμηλό σήμα.

Το όνομα της Nukumi προέρχεται από την σοφή γιαγιά των ιθαγενών Mi’kmaq, και δόθηκε τιμητικά, καθώς οι επιστήμονες ήλπιζαν να "μάθουν" από αυτήν για χρόνια. Ήταν ένας από τους πιο μεγάλους και παλαιούς λευκούς καρχαρίες που έχουν καταγραφεί.

Θα την ξαναδούμε;

Οι ειδικοί δεν αποκλείουν την πιθανότητα η Nukumi να είναι ακόμα ζωντανή και να επιστρέψει ξανά στο προσκήνιο με ένα νέο ping ή ακόμη και να καταγραφεί από άλλους ερευνητές στο μέλλον.

Όμως προς το παρόν, η εξαφάνιση της Nukumi παραμένει ένα από τα πιο μυστηριώδη περιστατικά στην ιστορία της θαλάσσιας παρακολούθησης καρχαριών.

Τι σημαίνει αυτό για την επιστήμη;

Η ιστορία της Nukumi δείχνει πόσο σημαντική είναι η τεχνολογία στην παρακολούθηση της άγριας ζωής, αλλά και πόσο ευαίσθητα είναι τα δεδομένα, ειδικά όταν βασίζονται σε εξοπλισμό που μπορεί να επηρεαστεί από φυσικές συνθήκες.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ