Χάρι Μαγκουάιρ: Αναβλήθηκε για 4η φορά η δίκη του στην Ελλάδα, στα 8 χρόνια παραγράφεται το αδίκημα

Η δίκη του Χάρι Μαγκουάιρ στην Ελλάδα αναβλήθηκε για τέταρτη φορά, πέντε χρόνια μετά τη σύλληψή του στη Μύκονο, με την υπόθεση να κινδυνεύει να παραγραφεί το 2028.

Η επανάληψη της δίκης του Χάρι Μαγκουάιρ, αμυντικού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της εθνικής Αγγλίας, αναβλήθηκε για τέταρτη φορά, πέντε και πλέον χρόνια μετά τη σύλληψή του στη Μύκονο το καλοκαίρι του 2020.

Η νέα δικάσιμος είχε προγραμματιστεί για το πρωί της Τετάρτης στο Πρωτοδικείο της Σύρου, όπου η νομική ομάδα του Μαγκουάιρ εμφανίστηκε έτοιμη να υπερασπιστεί τον ποδοσφαιριστή και να αποκαταστήσει το όνομά του. Ωστόσο, η ακροαματική διαδικασία αναβλήθηκε εκ νέου και μεταφέρθηκε για τον Μάρτιο του 2026.

Η υπόθεση αφορά τη σύλληψη του 32χρονου ποδοσφαιριστή τον Αύγουστο του 2020, ύστερα από επεισόδιο στη διάρκεια οικογενειακών διακοπών. Ο Μαγκουάιρ είχε καταδικαστεί τότε για επίθεση σε αστυνομικό και απόπειρα δωροδοκίας, με ποινή φυλάκισης 21 μηνών με αναστολή. Η καταδίκη ωστόσο ακυρώθηκε αυτομάτως μετά την κατάθεση έφεσης, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

Η επαναληπτική δίκη έχει ήδη αναβληθεί τρεις φορές: τον Μάιο του 2023 λόγω κωλύματος του συνηγόρου υπεράσπισης, τον Φεβρουάριο του 2024 εξαιτίας της απεργίας των δικηγόρων και τον Μάρτιο του 2025 για διαδικαστικούς λόγους. Υπάρχει μάλιστα το ενδεχόμενο η υπόθεση να μην φτάσει ποτέ σε τελεσίδικη απόφαση, καθώς σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο παραγράφεται έπειτα από οκτώ χρόνια, δηλαδή τον Αύγουστο του 2028.

Ο Μαγκουάιρ, που δεν ήταν υποχρεωμένος να παραστεί στη δίκη, βρίσκεται αυτή την περίοδο με την οικογένειά του, εκμεταλλευόμενος τη διακοπή των εθνικών ομάδων. Ο προπονητής της Αγγλίας, Τόμας Τούχελ, δεν τον συμπεριέλαβε ξανά στις επιλογές του για τα ματς με Ουαλία και Λετονία, ενώ ο ποδοσφαιριστής έχει να αγωνιστεί με το εθνόσημο από τον Σεπτέμβριο του 2024, υπό τις οδηγίες του τότε υπηρεσιακού τεχνικού, Λι Κάρσλεϊ.

