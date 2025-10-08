H Sony ανακοίνωσε το νέο DualSense Icon Blue Special Edition

Το DualSense αποκτά νέο χρώμα

Η Sony ανακοίνωσε επίσημα το νέο ασύρματο χειριστήριο Icon Blue Special Edition DualSense για το PS5.

Το νέο αυτό χειριστήριο, που τιμά την κληρονομιά του PlayStation και τα 30 χρόνια από την κυκλοφορία του στην αγορά των ΗΠΑ, θα διατεθεί στις 20 Οκτωβρίου στις ΗΠΑ και τον Καναδά, ενώ στις 28 Οκτωβρίου θα είναι διαθέσιμο σε Μεξικό και Χιλή.

Το Icon Blue Special Edition ξεχωρίζει με τις αποχρώσεις του μπλε, που παραπέμπουν στο χαρακτηριστικό χρώμα της κονσόλας, ενώ στο πίσω μέρος φέρει χαρακτήρες Katakana που σχηματίζουν το όνομα "PlayStation" στα ιαπωνικά.

Ο Leo Cardoso από την ομάδα του PlayStation εξήγησε πως το μπλε φως του χειριστηρίου συμβολίζει την αίσθηση προσμονής και θαυμασμού που νιώθει ο παίκτης κάθε φορά που το παίρνει στα χέρια του.

Το χειριστήριο διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά της σειράς DualSense, όπως την απτική ανάδραση, τα προσαρμοστικά triggers και το ενσωματωμένο μικρόφωνο.