O Γιάννης Αντετοκούνμπο στο «The 2Night Show» του Αρναούτογλου

Μια ιδιαίτερα ευχάριστη έκπληξη επιφυλάσσει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στους Έλληνες τηλεθεατές. Ο σούπερ σταρ του NBA θα εμφανιστεί σύντομα στο «The 2Night Show» του Γρηγόρη Αρναούτογλου, σε μια συνέντευξη που αναμένεται να συζητηθεί.

Η είδηση έγινε γνωστή λίγο μετά την πρεμιέρα της εκπομπής στον ΑΝΤ1, όταν ο παρουσιαστής ανακοίνωσε ότι ο διεθνής καλαθοσφαιριστής θα είναι ο μεγάλος καλεσμένος της επόμενης εβδομάδας. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, το γύρισμα έχει ήδη πραγματοποιηθεί, προμηνύοντας μια συζήτηση με χιούμορ, συγκίνηση και στιγμές έκπληξης.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εμφανώς ενθουσιασμένος για την επιστροφή του στην late night ζώνη, υποδέχτηκε το κοινό με αναφορές στην επικαιρότητα, προαναγγέλλοντας μια σεζόν γεμάτη δυνατές παρουσίες και ανατροπές. Όπως είπε, φέτος το «The 2Night Show» θα προβάλλεται δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Τρίτη.

Η παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που σπάνια συμμετέχει σε μη αθλητικές εκπομπές, θεωρείται μια από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της φετινής τηλεοπτικής σεζόν. Οι θαυμαστές του περιμένουν να τον δουν σε έναν διαφορετικό ρόλο - πιο χαλαρό, πιο ανθρώπινο, αλλά πάντα αυθεντικό.

