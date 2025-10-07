Πάνος Ρούτσι: Σταμάτησε την απεργία πείνας

Μετά από 23 ημέρες απεργίας πείνας, ο Πάνος Ρούτσι τερματίζει τον αγώνα του, καθώς ικανοποιήθηκαν τα αιτήματά του για τη διερεύνηση του δυστυχήματος των Τεμπών.

Μετά από 23 ημέρες απεργίας πείνας, ο Πάνος Ρούτσι αποφάσισε να τερματίσει τον αγώνα του, καθώς ικανοποιήθηκαν τα αιτήματά του για τη διερεύνηση της υπόθεσης του γιου του, Ντένις, που έχασε τη ζωή του στο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Δηλώσεις και αντίκτυπος

Ο Πάνος Ρούτσι και η δικηγόρος του, Ζωή Κωνσταντοπούλου, πραγματοποίησαν δηλώσεις το απόγευμα της Τρίτης (7/10), ανακοινώνοντας τον τερματισμό της απεργίας πείνας. Η κυρία Κωνσταντοπούλου τόνισε: «Σήμερα αποδεικνύεται ότι το φως μπορεί να νικήσει το σκοτάδι. Ένας άνθρωπος με τη δύναμη της ψυχής του, με τη στήριξη της κοινωνίας, μπορεί να νικήσει τους πιο σκληρούς και αδυσώπητους μηχανισμούς».

Η συνήγορος επισήμανε ότι ανασύρθηκαν 3.000 σελίδες εγγράφων και διερευνώνται πλέον τα αίτια του δυστυχήματος, οι ιατροδικαστικές έρευνες και οι παραλήψεις των αρμοδίων, επισημαίνοντας ότι η υπόθεση ανοίγει εκ νέου προς διερεύνηση.

Ο Πάνος Ρούτσι δήλωσε: «Η απεργία πείνας σταματά σήμερα. Ευχαριστώ όσους ήταν δίπλα μου όλο αυτό το διάστημα».

Παρά τον τερματισμό της απεργίας, ο Πάνος Ρούτσι είχε προηγουμένως τονίσει ότι θα συνεχίσει τον αγώνα του μέχρι να γίνουν αποδεκτά τα αιτήματά του για εκταφή και τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του παιδιού του.

Σημαντική ήταν και η παρέμβαση του Βασίλη Χατζηχαραλάμπους, πατέρα του 29χρονου Παναγιώτη που επίσης έχασε τη ζωή του στα Τέμπη, ο οποίος ζήτησε επίσης να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των συγγενών.

Η κυρία Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι η ανάκτηση της ποινικής δικογραφίας αποτέλεσε μεγάλη νίκη για τον αγώνα του Πάνου Ρούτσι, ενώ κατηγόρησε τις αρχές για προσπάθειες συγκάλυψης, περιγράφοντας τις διαδικασίες παραλαβής των εγγράφων ως «σαδιστικές». «Η δικογραφία που κρατάμε στα χέρια μας περιλαμβάνει όλα όσα η Εισαγγελία και ο ανακριτής της Λάρισας είχαν καταχωνιάσει και θεωρούσαν ότι δεν χρειάζεται να διερευνηθούν», δήλωσε η κα Κωνσταντοπούλου.

Η υπόθεση συνεχίζει να βρίσκεται υπό παρακολούθηση από την κοινωνία και τα μέσα ενημέρωσης, καθώς η πλήρης διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος θεωρείται κρίσιμη για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης και της διαφάνειας.

