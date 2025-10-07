Κατέρρευσε εξαώροφο κτήριο στη Μαδρίτη: Πανικός στο κέντρο της πόλης (vid)

Κατέρρευσε κτήριο στο κέντρο της Μαδρίτης. Αναφορές για εγκλωβισμένους.

Ένα εξαώροφο κτήριο κατέρρευσε στο κέντρο της Μαδρίτης, σύμφωνα με ανάρτηση των υπηρεσιών Πρώτων Βοηθειών και της Πυροσβεστικής στο Χ, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να έχουν τραυματισθεί, ευτυχώς κανένας τους σοβαρά.

Δεν είναι γνωστό αν υπάρχει εγκλωβισμένος στο εσωτερικό του κτηρίου στο οποίο πραγματοποιούνταν εργασίες ανακαίνισης. Οι πυροσβέστες επιχειρούν με εκπαιδευμένους σκύλους για την αναζήτηση παγιδευμένων.

Σύμφωνα με την εφημερίδα El Pais που επικαλείται πηγές της έρευνας, τουλάχιστον έξι όροφοι του κτηρίου έχουν καταρρεύσει και τουλάχιστον ένας άνθρωπος, αν όχι περισσότεροι, έχει παγιδευθεί.

Varias dotaciones de @BomberosMad trabajando en C/Hileras tras derrumbe de varios forjados en un edificio en obras.



Desplegado un dispositivo de @SAMUR_PC en la zona.@policiademadrid trabajan con los drones@policia colaborando pic.twitter.com/slTP129zT5 October 7, 2025

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε: «Ολόκληρο το κτήριο κατέρρευσε και δεν μπορούμε να περάσουμε. Είναι γεμάτο με ασθενοφόρα και αστυνομικούς και δεν μας αφήνουν να μπούμε»

Σύμφωνα με άλλες μαρτυρίες σε ισπανικά μέσα ενημέρωσης, το κτήριο που κατέρρευσε ήταν εγκαταλελειμμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα και αυτό το διάστημα ανακαινιζόταν.

«Πριν από μισή ώρα, ένιωσα μια τρομερή δόνηση στο δρόμο και μια τεράστια σκόνη υψώθηκε μπροστά από το κτήριο, ένα σύννεφο που άφησε τους ανθρώπους φοβισμένους και μπερδεμένους», είπε κάτοικος της περιοχής.

«Το κτήριο που κατέρρευσε είχε εγκαταλειφθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και ήταν υπό κατασκευή. Είχαν εγκαταστήσει έναν τεράστιο γερανό στις σκαλωσιές. Μου είπαν ότι επρόκειτο να χτίσουν ένα ξενοδοχείο και ότι οι εργασίες θα διαρκούσαν δύο χρόνια», πρόσθεσε.

