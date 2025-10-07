Ερευνητής ισχυρίζεται ότι ανακάλυψε τον Κήπο της Εδέμ: Η μυστηριώδης λίμνη που ανατρέπει τα δεδομένα

Ερευνητής ισχυρίζεται ότι ο βιβλικός παράδεισος βρίσκεται στις όχθες μιας μυστηριώδους μπλε λίμνης.

Ένας ερευνητής ισχυρίζεται ότι ανακάλυψε τον Κήπο της Εδέμ στην Αφρική, αμφισβητώντας την παραδοσιακή πεποίθηση ότι βρισκόταν στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τη Βίβλο, ο Κήπος της Εδέμ ήταν ένας παράδεισος όπου ο Θεός τοποθέτησε τον Αδάμ και την Εύα. Στη Γένεση αναφέρονται ποτάμια που τον διασχίζουν: Τίγρης, Ευφράτης, Γιχών και Χινώκ .

Πολλοί μελετητές έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι επειδή οι Τίγρης και Ευφράτης διασχίζουν την περιοχή όπου τώρα είναι το Ιράκ, ο Κήπος της Εδέμ πρέπει να βρισκόταν σε εκείνη την περιοχή.

Η ανατροπή του ερευνητή

Ωστόσο, ο Mahmood Jawai, χημικός μηχανικός με έδρα το Τέξας, υποστήριξε ότι ο Κήπος της Εδέμ βρισκόταν στην Μπαχίρ Ντάρ, μια εύφορη περιοχή στα βορειοδυτικά της Αιθιοπίας, κοντά στο νότιο άκρο της λίμνης Τάνα, όπου αρχίζει ο Μπλε Νείλος.

Ο Jawai βάσισε την έρευνά του μετά από προσεκτική μελέτη τόσο της Βίβλου όσο και του Κορανίου, αναλύοντας τις περιγραφές του Αδάμ και της Εύας, των ποταμών και του ίδιου του κήπου.

Η μελέτη του 2025, που δεν έχει υποβληθεί σε αξιολόγηση από ομοτίμους, αναφέρει ότι ο Μπλε Νείλος θα μπορούσε να αντιστοιχεί στον Βιβλικό Γιχών και οι εκροές της Λίμνης Τάνα διακλαδίζονται σε πολλούς υδάτινους δρόμους, σχηματίζοντας ενδεχομένως τους τέσσερις ποταμούς που περιγράφονται στην Γένεση.

Τί έπαιξε ρόλο στην θεωρία του Jawai

Η πρώιμη ανθρώπινη εξέλιξη έπαιξε επίσης ρόλο σε αυτή τη θεωρία, προτείνοντας ότι ο Αδάμ μπορεί να εξελίχθηκε από τον Homo habilis ή από μια όψιμη μορφή του Australopithecus στη Σχισμή της Ανατολικής Αφρικής κοντά στο φαράγγι Olduvai, μια περιοχή που θεωρείται λίκνο της ανθρωπότητας.

Από εκεί, ο Αδάμ και η Εύα θα μπορούσαν να είχαν «τοποθετηθεί» στα υψίπεδα της Μπαχίρ Ντάρ, έναν παράδεισο σε μεγαλύτερο υψόμετρο, πριν κατέβουν, όπως περιγράφει το Κοράνι με τον όρο «habata», για να εγκατασταθούν στη Σχισμή.

Αυτό συμβαίνει επειδή η περιοχή βρίσκεται περίπου 1.800 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, με πλούσια βλάστηση, άφθονη άγρια ζωή και τον ρέοντα Μπλε Νείλο, χαρακτηριστικά που συνάδουν τόσο με τη βιβλική περιγραφή των ποταμών της Εδέμ όσο και με την κορανική έννοια ενός κήπου πάνω στη Γη.

«Όλες οι ενδείξεις οδηγούν στο Μπαχίρ Νταρ, κοντά στη λίμνη Τάνα, μια περιοχή εντυπωσιακής ομορφιάς, άφθονης βλάστησης και της πηγής του Γαλάζιου Νείλου, η οποία ταιριάζει στην αρχαία περιγραφή των ποταμών της Εδέμ», έγραψε ο Jawai.

Ο Γιχών λέγεται ότι περιλαμβάνει τη γη του Κους, έναν αρχαίο όρο που συνδέεται ευρέως με την Αιθιοπία. Ο Jawaid βασίστηκε σε αυτό το γλωσσικό στοιχείο, υποστηρίζοντας ότι ο Γιχών αντιστοιχεί στον Μπλε Νείλο, ο οποίος ξεκινά από τη Λίμνη Τάνα πριν κυλήσει βόρεια μέσω του Σουδάν για να ενώσει τα νερά του με τον Λευκό Νείλο στο Χαρτούμ.

«Η Λίμνη Τάνα ταιριάζει τέλεια με την περιγραφή του Παραδείσου», γράφει, σημειώνοντας ότι οι ηφαιστειακοί ορεινοί όγκοι περιβάλλουν τα γύρω υψίπεδα και τροφοδοτούν πολλά ποτάμια.

Η λίμνη Τάνα και τα ενεργά ηφαίστεια

Το Βιβλίο της Γένεσης αναφέρεται σε ένα «φλεγόμενο σπαθί», το οποίο ο Θεός τοποθέτησε στην είσοδο του κήπου για να εμποδίσει τους ανθρώπους να πλησιάσουν το Δέντρο της Ζωής μετά την εξορία του Αδάμ και της Εύας.

Το Δέντρο της Ζωής ήταν ένα κυριολεκτικό δέντρο με καρπούς που προσέφεραν αιώνια ζωή. Μετά την αμαρτία του Αδάμ και της Εύας, όταν έφαγαν από το Δέντρο της Γνώσης του Καλού και του Κακού, εκδιώχθηκαν από την Εδέμ για να μην φάνε και από το Δέντρο της Ζωής.

Η μελέτη του Jawai αναφέρει ότι το «φλεγόμενο σπαθί» θα μπορούσε να αναπαριστάται από τους ηφαιστειακούς ορεινούς όγκους που περιβάλλουν τη Λίμνη Τάνα στα Υψίπεδα της Αιθιοπίας. «Δεδομένου ότι η κοιλάδα περιβάλλεται από ιστορικά ενεργά ηφαίστεια, είναι πολύ πιθανό τα ενεργά ηφαίστεια να σχημάτισαν το φλεγόμενο σπαθί που αναφέρεται στη Βίβλο», αναφέρει.

Η μελέτη βασίστηκε τόσο στη Βίβλο όσο και στο Κοράνι, επισημαίνοντας ότι και τα δύο περιγράφουν έναν κήπο στη Γη, διαφορετικό από τον αιώνιο Παράδεισο που προορίζεται για τους δίκαιους και τόνισε ότι το εύκρατο κλίμα, το εύφορο έδαφος και η άφθονη παροχή νερού της περιοχής αντικατοπτρίζουν τη βιβλική περιγραφή.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ