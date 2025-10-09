Ο όμιλος Fourlis αλλάζει το παιχνίδι: Η νέα εποχή του sport culture στην Νοτιοανατολική Ευρώπη

Από τα καινοτόμα INTERSPORT Football Club stores ως τα νέα Foot Locker “stores of the future”, ο όμιλος Fourlis ηγείται της επόμενης εποχής του αθλητικού λιανεμπορίου, σε μια νέα δυναμική πραγματικότητα.

Ο αθλητισμός δεν είναι πια μόνο προπόνηση, επίδοση ή αποτέλεσμα. Είναι εμπειρία. Είναι κουλτούρα. Και στην καρδιά αυτής της αλλαγής βρίσκεται ο όμιλος Fourlis, ο ηγέτης που όχι μόνο παρακολουθεί τις εξελίξεις στη λιανική των αθλητικών ειδών, αλλά και τις καθορίζει.

Με τις INTERSPORT και Foot Locker, ο όμιλος έχει καταφέρει να διαμορφώσει ένα πολυεπίπεδο οικοσύστημα γύρω από τον αθλητισμό, που συνδυάζει την τεχνολογία, το συναίσθημα και την εμπειρία του καταναλωτή, δημιουργώντας έναν νέο τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι «ζουν» το sport.

INTERSPORT: Καινοτομία και εμπειρία με παγκόσμια πρωτιά

Το 2025 είναι χρονιά-ορόσημο για την INTERSPORT, με 8 νέα καταστήματα να προστίθενται στο δίκτυο του brand σε Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία, φτάνοντας συνολικά τα 124 φυσικά καταστήματα και τις αντίστοιχες πλατφόρμες e-commerce, για online αγορές, σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησης. Τα e-shops προσφέρουν στον καταναλωτή άμεση πρόσβαση σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, με τρόπο απλό και ξεκάθαρο. Η λειτουργία τους δεν περιορίζεται μόνο στη διευκόλυνση των αγορών, αλλά ενισχύει τη συνολική παρουσία του brand, καθώς ενοποιεί το ψηφιακό με το φυσικό περιβάλλον και διασφαλίζει ότι η εμπειρία του πελάτη παραμένει ενιαία και συνεπής σε κάθε σημείο επαφής.

Στο επίκεντρο όμως βρίσκεται μια παγκόσμια πρωτιά: το INTERSPORT Football Club, το νέο concept store που έκανε πρεμιέρα τον Μάρτιο του 2025 στο Ρέντη (Αθήνα), σε χώρο 1.200 τ.μ. και τον Σεπτέμβριο άνοιξε και στη Θεσσαλονίκη. Το INTERSPORT Football Club Store ενσαρκώνει τη στρατηγική του ομίλου Fourlis για καινοτομία και θεματικές εμπειρίες στον αθλητισμό, ενώ υποστηρίζεται από το δίκτυο των 66 καταστημάτων INTERSPORT στην Ελλάδα, καθώς και το ηλεκτρονικό κατάστημα intersport.gr.

Πρόκειται για κάτι πολύ περισσότερο από ένα κατάστημα. Είναι μια θεματική εμπειρία γύρω από το ποδόσφαιρο, με interactive football wall, gaming zone, γήπεδο εντός του χώρου και αθλητικά είδη από κορυφαία brands. Μέσα από τη συνεργασία με το Football Hub Athens A.E., η INTERSPORT συνδέεται πλέον ενεργά με συλλόγους, ενώσεις και ακαδημίες, αναβαθμίζοντας συνολικά τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό.

Η φιλοσοφία πίσω από αυτό το concept είναι σαφής: ο όμιλος Fourlis δεν πουλά απλώς προϊόντα, αλλά προσφέρει εμπειρίες που ενώνουν την κοινότητα του αθλητισμού και ενισχύουν το πάθος για κίνηση, επίδοση και σύνδεση.

Foot Locker: H sneaker κουλτούρα βρίσκει το νέο της hub στη ΝΑ Ευρώπη

Με τη στρατηγική συμφωνία του Αυγούστου 2024, ο όμιλος Fourlis ανέλαβε την αποκλειστική ανάπτυξη και λειτουργία της Foot Locker σε οκτώ χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης: από την Ελλάδα και τη Ρουμανία, μέχρι τη Σλοβενία, την Κροατία και τη Βοσνία & Ερζεγοβίνη.

Η συνεργασία αυτή μετασχηματίζει την περιοχή σε ένα νέο sneaker hub με διεθνή προοπτική. Ήδη, ο όμιλος έχει ολοκληρώσει την εξαγορά των δραστηριοτήτων της Foot Locker σε Ελλάδα και Ρουμανία, ενώ έχει προχωρήσει στο άνοιγμα νέων καταστημάτων σε Ηράκλειο, Λάρισα και Ιάσιο, φτάνοντας τα 12 φυσικά καταστήματα σε τρεις χώρες.

Το επόμενο βήμα; Το Reimagined Evolution Concept Store — το “store of the future” που θα ανοίξει σύντομα στο Χαλάνδρι. Με βιώσιμες πρακτικές, προηγμένα ψηφιακά στοιχεία και πλήρη omnichannel εμπειρία, η Foot Locker περνά στη νέα εποχή του retail, όπου ο πελάτης δεν ψωνίζει απλώς — συμμετέχει. Με πρωταγωνιστές τους “Sneaker ambassadors – Stripers”, η νέα γενιά των καταστημάτων της Foot Locker εκφράζει τη νεανική, urban ταυτότητα της μάρκας, συνδέοντας τον αθλητισμό με το lifestyle και τη μόδα.

Ισχυρή δυναμική και βιώσιμη ανάπτυξη

Η στρατηγική ανάπτυξη των INTERSPORT και Foot Locker αποτυπώνεται και στα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου Fourlis. Ο κλάδος αθλητικών ειδών κατέγραψε πωλήσεις €95,9 εκατ. στο Α’ εξάμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 14,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Η δυναμική μάλιστα επιταχύνθηκε μέσα στο έτος, με άνοδο 6,1% στο πρώτο τρίμηνο και 22,1% στο δεύτερο τρίμηνο, γεγονός που αντικατοπτρίζει την αυξημένη επισκεψιμότητα, τη σταθερή καταναλωτική ζήτηση, τον εμπλουτισμό της προϊοντικής γκάμας, τις ενισχυμένες συνεργασίες με κορυφαία brands και την ανάπτυξη του δικτύου σε νέες αγορές.

Η επόμενη ημέρα του αθλητικού λιανεμπορίου

Με την παράλληλη ανάπτυξη των INTERSPORT και Foot Locker, ο όμιλος Fourlis δεν περιορίζεται σε μια αγορά. Δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που συνδυάζει το sport performance και το sport lifestyle, καλύπτοντας κάθε πτυχή της αθλητικής κουλτούρας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Από το ποδόσφαιρο και το running μέχρι το streetwear και τη sneaker κουλτούρα, ο όμιλος προσφέρει μια end-to-end εμπειρία που ενώνει την τεχνολογία, το συναίσθημα και την αυθεντικότητα.

Ο ηγέτης που διαμορφώνει το μέλλον

Ο όμιλος Fourlis αποδεικνύει έμπρακτα πως η ηγεσία δεν είναι απλά ένας τίτλος, αλλά στρατηγική. Με όραμα, επενδύσεις, καινοτομία και βαθιά κατανόηση της αγοράς, ο όμιλος ανεβάζει τον πήχη για ολόκληρο τον κλάδο αθλητικών ειδών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Και όπως δείχνει η πορεία του, με 124 καταστήματα INTERSPORT σε 4 χώρες και 12 καταστήματα Foot Locker σε 3 χώρες, δεν σκοπεύει να σταματήσει εδώ. Γιατί στο παιχνίδι της ανάπτυξης, ο όμιλος Fourlis δεν ακολουθεί τις εξελίξεις — τις δημιουργεί.