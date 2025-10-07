Απόκοσμο σκηνικό στην Αιτωλοακαρνανία: Άνοιξε τεράστιος κρατήρας ανάμεσα σε σπίτια (vid)

Τεράστια τρύπα άνοιξε δίπλα σε σπίτια στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας.

Αντιμέτωποι με μια απόκοσμη εικόνα ήρθαν οι κάτοικοι των Φυτειών Αιτωλοακαρνανίας, όταν το πρωί της Τρίτης (7/10) είδαν μια τεράστια τρύπα ανάμεσα στα σπίτια τους.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πως έγινε η επικίνδυνη καθίζηση του εδάφους. Από καθαρή τύχη δεν τραυματίστηκε κανένας κάτοικος του χωριού της Αιτωλοακαρνανίας και προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές καθώς ο κρατήρας «κατάπιε» μάντρα σπιτιού.

Μάλιστα, το έδαφος υποχώρησε σε τέτοιο σημείο που είναι απορίας άξιο πως δεν «κατάπιε» σπίτια. Από τις πρώτες πρωινές ώρες στο σημείο βρίσκεται προσωπικό του δήμου με αιρετούς και αναμένεται τεχνικό κλιμάκιο για να εκτιμήσει την κατάσταση.

Οι φωτογραφίες του agriniopress αποτυπώνουν πλήρως το μέγεθος της καταστροφής. Η γη έχει κυριολεκτικά ανοίξει ανάμεσα σε σπίτια του χωριού.

