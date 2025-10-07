Πού βρίσκεται η δίκη της Χρυσής Αυγής πέντε χρόνια μετά την πρωτόδικη καταδίκη

Γιατί είναι ακόμη κρίσιμη η δίκη της Χρυσής Αυγής.

Από εκείνο το μεσημέρι, η 7η Οκτωβρίου 2020 θα έγραφε διαφορετικά από όλες τις άλλες μέρες στο ημερολόγιο. Η Δικαιοσύνη απεφάνθη ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση (57 κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για διεύθυνση ή ένταξη σε εγκληματική οργάνωση), ο Γιώργος Ρουπακιάς κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και 5 μέλη της Χρυσής Αυγής κρίθηκαν ένοχοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά των Αιγυπτίων αλιεργατών, μεταξύ άλλων κατηγοριών κατά των μελών της Χρυσής Αυγής.

Μια ιστορική ημέρα για τα ευρωπαϊκά δεδομένα καθώς παρόλο που οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν για τις πράξεις τους και όχι για τις ιδεολογικές τους πεποιθήσεις, εγχώρια και διεθνή μέσα έγραψαν για πως πρόκειται για τη μεγαλύτερη δίκη φασιστών μετά τη Νυρεμβέργη.

