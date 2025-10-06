Hot Air Balloon Festival: Επιστρέφει για μία ακόμη φορά στη Θεσσαλία

Η Θεσσαλία τον Οκτώβριο ετοιμάζεται να γίνει το σκηνικό ενός μοναδικού ταξιδιού με αερόστατα στον ουρανό που συνδέει φαντασία, πολιτισμό, τουρισμό και περιπέτεια.

Εμπνευσμένο από το 1ο κλασικό μυθιστόρημα του Ιουλίου Βερν «Πέντε Εβδομάδες με Αερόστατο», το φετινό φεστιβάλ αεροστάτων ζωντανεύει τον ουρανό της Θεσσαλίας, με μια γιορτή και ένα εναέριο ταξίδι που ξεδιπλώνεται σε πέντε εμβληματικές πόλεις για πέντε εβδομάδες, μεταμορφώντας την περιοχή σε έναν ζωντανό «Χάρτη του Ουρανού».

Στην καρδιά της Θεσσαλίας την Λάρισα το ταξίδι κλείνει με μια μεγάλη γιορτή. Και το τέλος αυτού του ταξιδιού γίνεται η αρχή για όσα ονειρευόμαστε να ακολουθήσουν το 2026, με έμπνευση από το μεγαλύτερο σε επιτυχία βιβλίο και ταινία του Ιουλίου Βέρν «ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες».

Από τις 04 Οκτωβρίου έως τις 02 Νοεμβρίου 2025, τα αερόστατα θα χρωματίζουν κάθε ανατολή και δύση, ενώ τα Σαββατοκύριακα θα ζωντανεύουν με θεματικές εκδηλώσεις, αφηγήσεις, σκηνικά, shows, αερόστατα, ελεύθερες πτήσεις, διαγωνισμούς και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Παράλληλα το φεστιβάλ φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα μοναδικό travel video που θα προβάλει τη Θεσσαλία διεθνώς με μια νέα εναέρια “χαρτογράφηση” του τόπου που συνδυάζει φύση, παράδοση, πολιτισμό και τουρισμό.

Στόχος μας δεν είναι μόνο να φέρουμε αερόστατα στον ουρανό, αλλά να βάλουμε τη Θεσσαλία στον παγκόσμιο χάρτη των φεστιβάλ. Να δημιουργήσουμε περιεχόμενο που ταξιδεύει μακριά, να αυξήσουμε την επισκεψιμότητα σε μια εποχή που συνήθως είναι πιο ήσυχη, δημιουργώντας πολλαπλά οφέλη για την ευρύτερη περιοχή και παράλληλα να χτίσουμε μια εμπειρία που θα θυμούνται όσοι τη ζήσουν. Πέντε εβδομάδες, πέντε πόλεις, ένας ουρανός.

Ελάτε να υψώσουμε μαζί το βλέμμα και τη διάθεση μας ψηλά. Όταν ήμασταν παιδιά, διαβάζοντας τον Ιούλιο Βερν, πιστεύαμε ότι μπορούμε να φτάσουμε παντού και ότι ο κόσμος είναι γεμάτος θαύματα. Σήμερα, στον ουρανό της Θεσσαλίας, το πιστεύουμε ξανά.

Εισιτήρια εδώ.