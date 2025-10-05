Η μεγάλη απάτη της Γκρενόμπλ: Νεαρός έδωσε 20 φορές εξετάσεις οδήγησης με διαφορετικά ονόματα και πλαστά έγγραφα

Στη Γκρενόμπλ, ένας 23χρονος άνδρας πέρασε 20 φορές τις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα, αποκαλύπτοντας απάτη αξίας δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Η υπόθεση συνεχίζεται ενώπιον της δικαιοσύνης.

Μια σχολή οδήγησης στην περιοχή της Γκρενόμπλ στη Γαλλία βρέθηκε στο επίκεντρο μιας μεγάλης απάτης, καθώς επέτρεψε σε περίπου είκοσι πολίτες να αποκτήσουν άδεια οδήγησης χωρίς να δώσουν πρακτικές εξετάσεις. Κεντρικό πρόσωπο ήταν ένας 23χρονος άνδρας, ο οποίος κατάφερε να περάσει τις εξετάσεις 20 φορές, παριστάνοντας διαφορετικούς υποψηφίους με πλαστά έγγραφα ταυτοποίησης. Η παράνομη επιχείρηση απέφερε δεκάδες χιλιάδες ευρώ, αλλά εξαρθρώθηκε από την οικονομική υπηρεσία της αστυνομίας ποινικών ερευνών της Γκρενόμπλ.

Η έρευνα ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2025, όταν ένας τακτικός έλεγχος στη σχολή οδηγών αποκάλυψε παρατυπίες σε έγγραφα υποψηφίου. Ο νεαρός άνδρας είχε εμφανιστεί εκείνη την ώρα με πλαστή ταυτότητα, γεγονός που προκάλεσε την επέμβαση των αρχών. Διασταυρώσεις με το Γραφείο Οδικής Ασφάλειας έδειξαν ότι το ίδιο άτομο είχε δώσει πολλές φορές εξετάσεις, πάντα με διαφορετικά ονόματα.

Η διευθύντρια της σχολής οδήγησης παραδέχτηκε αργότερα ότι συνεργάστηκε στην απάτη, εγγράφοντας περίπου είκοσι πολίτες για τις εξετάσεις έναντι χρηματικών ποσών. Ο νεαρός άνδρας, με άψογες οδηγικές ικανότητες, περνούσε τις εξετάσεις χωρίς δυσκολία, ενώ η συνενοχή της διευθύντριας επέτρεπε στα πλαστά έγγραφα να περάσουν απαρατήρητα.

Οι άδειες που εκδόθηκαν με δόλο εξετάζονται και οι δικαιούχοι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν νομικές διαδικασίες και ανάκληση του διπλώματος οδήγησης. Οι δύο ύποπτοι έχουν κληθεί ενώπιον του δικαστηρίου της Γκρενόμπλ τον Ιανουάριο του 2026, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για απάτη και εξαπάτηση στις εξετάσεις οδήγησης, με πιθανές ποινές φυλάκισης και βαριά πρόστιμα. Η αστυνομία τονίζει ότι η υπόθεση αποκαλύπτει ένα οργανωμένο δίκτυο με -προς το παρόν- ασαφείς συνέπειες.

