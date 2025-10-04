Βρετανός βρέθηκε νεκρός σε ξενοδοχείο στο Ντουμπάι: Έσκασε το στομάχι του σακουλάκι με κοκαΐνη
Στο προσκήνιο έρχεται ο θάνατος ενός 20χρονου Βρετανού σχεδόν ένα χρόνο μετά το τραγικό συμβάν που έλαβε χώρα σε ξενοδοχείο στο Ντουμπάι.
Ο νεαρός βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιό του στις 4 Δεκεμβρίου 2024 έπειτα από υπερβολική δόση κοκαΐνης. Τέσσερα άτομα κατηγορήθηκαν για τον θάνατο του Τζένσεν Γουέστχεντ.
Το ατύχημα που κόστισε τη ζωή του Γουέστχεντ
Σύμφωνα με τις αρχές, ο 20χρονος είχε καταπιεί αρκετές σακούλες κοκαΐνης σε ξενοδοχείο του Μάντσεστερ στις 2 Δεκεμβρίου, προτού επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό το Ντουμπάι την επόμενη μέρα.
Η αστυνομία εξήγησε ότι ένα από τα σακουλάκια κοκαΐνης που είχε καταπιεί ο Γουέστχεντ «έσκασε στο στομάχι του» με αποτέλεσμα τον θάνατό του από υπερβολική δόση.
Βρέθηκε νεκρός στο ξενοδοχείο του την επόμενη μέρα μετά την άφιξή του στο Ντουμπάι και η μακρά αστυνομική έρευνα είχε ως αποτέλεσμα να απαγγελθούν κατηγορίες σε τέσσερα άτομα.
Οι τέσσερις κατηγορούμενοι
Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία του Λάνκασαϊρ ανέφερε ότι τέσσερα άτομα κατηγορήθηκαν για την υπόθεση του θανάτου του νεαρού μετά από «πολύπλοκη» έρευνα. Συγκεκριμένα κατηγορούνται για συνωμοσία με σκοπό την παράκαμψη της απαγόρευσης εξαγωγής ναρκωτικού κατηγορίας Α από τις 21 Νοεμβρίου έως τις 4 Δεκεμβρίου 2024.
Σύμφωνα με την αστυνομία ένα από τα άτομα αυτά, είχε «κατηγορηθεί επίσης για εμπλοκή στην προμήθεια κοκαΐνης» και ότι και οι τέσσερις είχαν προγραμματιστεί να εμφανιστούν ενώπιον του Ειρηνοδικείου του Λάνκαστερ στις 31 Οκτωβρίου.
